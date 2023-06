Los Ángeles- El actor Julian Sands, quien protagonizó varias películas nominadas al Oscar en las décadas de 1980 y 90, incluidas “A Room With a View” y “Leaving Las Vegas”, fue encontrado muerto en una montaña del sur de California cinco meses después de desaparecer mientras realizaba una caminata, informaron autoridades el martes.

Una investigación confirmó que los restos de un senderista encontrados el domingo pertenecían a Sands. Los restos fueron encontrados cerca de Mount Baldy, dijo el Departamento de Policía del Condado de San Bernardino. El actor de 65 años era un ávido senderista desde hace mucho tiempo y vivía en Los Ángeles. Fue reportado como desaparecido el 13 de enero después de dirigirse hacia el pico que se eleva más de 10,000 pies (3,048 metros) al este de la ciudad. Equipos ayudados por drones y helicópteros lo habían buscado varias veces, pero, se vieron obstaculizados por las condiciones invernales que duraron hasta la primavera. Finalmente, unos senderistas lo encontraron.

Aún no se ha determinado cómo murió, dijeron las autoridades.

Sands, quien nació, creció y comenzó a actuar en Inglaterra, trabajó constantemente en cine y televisión, acumulando más de 150 créditos en una carrera de 40 años. Durante un lapso de 10 años, de 1985 a 1995, interpretó papeles importantes en una serie de aclamadas películas.

Después de estudiar en la escuela de teatro Royal Central School of Speech and Drama de Londres, Sands desarrolló su carrera en teatro y cine, interpretando pequeños papeles en películas como “Oxford Blues” y “The Killing Fields”. Hasta que obtuvo el papel protagónico de George Emerson, quien se enamora de Lucy Honeychurch mientras está de vacaciones en la Toscana, en el romance británico de 1985, “A Room With a View”.

La película del director James Ivory y el productor Ismail Merchant ganó el premio de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) a la mejor película y fue nominada a ocho premios Oscar, ganando tres. A raíz de su éxito, Sands se mudó a los Estados Unidos para seguir su carrera en Hollywood.

Interpretó el papel principal en la fantasía de terror de 1989 “Warlock” y su secuela. En la comedia de terror de 1990 “Arachnophobia”, con Jeff Daniels y John Goodman, Sands interpretó a un entomólogo especializado en arañas. Al año siguiente apareció en la adaptación surrealista del director David Cronenberg de la novela de William Burroughs “Naked Lunch” en 1991.

En 1993, Sands protagonizó el thriller “Boxing Helena” (“Mi obsesión por Helena”), una película que atrajo la atención de los medios durante la producción cuando Madonna y Kim Basinger aceptaron el papel principal. Al final el papel sería para la actriz de “Twin Peaks” Sherilyn Fenn. La película fracasó.

Sands también tuvo participaciones regulares como invitado en series de televisión como “24″, “Dexter” y “Smallville”.