El tema de los salarios en la televisión siempre despierta curiosidad entre el público, y esta semana fueron Adamari López y Chiquibaby quienes abordaron el asunto con franqueza.

Las populares presentadoras —figuras actuales de Univision en Desiguales y ¡Siéntese quien pueda!, respectivamente— conversaron sobre la realidad económica del medio durante el más reciente episodio de su pódcast “Ada y Chiqui De Show”, disponible en YouTube.

Durante la charla, Chiquibaby fue directa al señalar que los ingresos de los conductores de televisión ya no son los de antes. “Hoy en día no pagan lo que pagaban antes”, afirmó, al reconocer un cambio significativo en la industria.

Por su parte, Adamari explicó que el salario de un presentador depende de múltiples factores, entre ellos el rol que desempeña dentro del programa, la cantidad de talentos que comparten el espacio, la trayectoria profesional, el tipo de contrato —ya sea a largo plazo o por episodio— y si existe o no exclusividad con la cadena. A esto, Chiquibaby añadió precisamente la importancia de la exclusividad como un elemento clave en la negociación salarial.

Ambas coincidieron en que, aun considerando estas variables, la diferencia con épocas pasadas es notable.

“Antes se pagaba muchísimo más”, reconoció Adamari, quien también destacó que la situación financiera de las cadenas televisivas ha cambiado drásticamente.

“La realidad económica de los canales no es la misma, y los sueldos soñados que muchos creen que ganamos ya no existen”, expresó la presentadora puertorriqueña, al tiempo que aclaró que las cifras que el público imagina distan mucho de la realidad actual.

Chiquibaby añadió que el auge de la tecnología y las redes sociales ha impactado directamente a la televisión tradicional.

“La televisión ha perdido terreno, y por eso somos privilegiados quienes todavía tenemos la oportunidad de trabajar en ella y generar ingresos”, comentó.

Para poner el tema en perspectiva, la conductora mexicana compartió una cifra aproximada. Según explicó, un presentador destacado de la televisión hispana podría estar ganando alrededor de 300,000 dólares al año, hablando en términos generales.

Adamari aprovechó para subrayar la brecha existente entre el mercado hispano y el anglosajón.

“Lo que se gana en la televisión hispana no se compara con lo que se paga en el mercado en inglés”, dijo.

Chiquibaby cerró el punto con un ejemplo contundente: “Un conductor en inglés en Estados Unidos puede llegar a ganar hasta 13 millones de dólares, haciendo prácticamente lo mismo”.

Las expresiones de ambas figuras ofrecen una mirada honesta a la transformación de la industria televisiva y a los retos económicos que enfrentan hoy incluso sus rostros más reconocidos.