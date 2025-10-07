La comunicadora española Cristina Porta se coronó como la ganadora de la cuarta temporada de Top Chef VIP, durante una gala especial transmitida la noche del lunes por Telemundo en Estados Unidos y Puerto Rico.

La también exparticipante de "La casa de los famosos 4″ celebró su triunfo en un programa final de cuatro horas de duración, en el que compitió por el gran premio de $200,000 en efectivo.

Porta se impuso ante los otros tres finalistas: Salvador Zerboni, Lorena Herrera y Paco Pizaña.

9 Fotos Esta noche se conocerá la celebridad ganadora del gran premio de $200,000.

Bajo la conducción de Carmen Villalobos, Top Chef VIP 4 reunó a un grupo de reconocidas personalidades, entre ellas el cantante puertorriqueño Elvis Crespo, que pusieron a prueba sus habilidades culinarias en cada episodio de lunes a viernes y domingos.

Semana tras semana, sus destrezas y técnicas fueron evaluadas por un exigente jurado compuesto por los chefs Toño de Livier, Tita y Betty Vázquez.