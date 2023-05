Cuando se observa a la peluquera “Cuca Gómez” no es posible encontrar en ella a Otilio Warrington “Bizcocho”. La forma de caminar, de hablar, la gestualidad y, por supuesto, el físico, se transforman. Automáticamente le hablan en femenino y ella responde como tal. Es pausada, con un tono de voz suave, pero muy sagaz.

“Es una mujer, no es un hombre vestido de mujer”, advirtió el comediante después de intervenir con su personaje en el programa Alexandra a las 12, de Telemundo. “Puedes hacer un papel de mujer, bien hecho, sin ofender a la mujer, porque uno viene de una mujer”.

“Cuca Gómez” surgió en el 1984. Estuvo activa por años en la televisión con la desaparecida comedia Los Kakukómicos. El programa terminó y posteriormente hizo algunas apariciones en el teatro, pero desde el 2011 poco o nada se sabía de ella. Dijo que estuvo viajando y que “muchas cosas” pasaron en su vida. Son vivencias que seguramente serán parte de lo que revelará en su vuelta a las tablas con La verdadera historia de Cuca Gómez.

La maquillista Linda Arcay se encarga de su arreglo personal, mientras Aby Vargas hace lo propio con el vestuario. ( Carlos Giusti/Staff )

Cuando hago el personaje no es una caricutura, es un personaje muy bien hecho, con una buena comedia, que no denigre a nadie” - Otilio Warrington, "Bizcocho"

Se presentará el 24 y 25 de junio en el Centro de Bellas Artes en Caguas, y el 26 de agosto en el Teatro Yagüez en Mayagüez, y sobre cuál es esa parte de su historia aún por conocer, se limitó a decir que sorprenderá.

Si ha sido una buena peluquera, eso aún es cuestionable, sin embargo algo hizo bien esta despampanante mujer para que aún la gente le pida a su intérprete que vuelva.

“He sido una mujer muy correcta, muy clara con todo el mundo, nunca he escondido nada, siempre he dicho la verdad y eso la gente lo agradece”, afirmó la “beutician”.

Para Bizcocho, este personaje es una hija que ha entrado en su piel tanto como “Cantinflas” fue para Mario Moreno (1911-1993) y “Machuchal” para Adlaberto Rodríguez (1927-2004).

“¿Y qué haces con tus hijos? Los cuidas, los proteges, los mimas, eso es ‘Cuca’ para mí, un personaje que lo cuido, lo mantengo, porque no lo quiero relajar, no lo quiero tirar por ahí”.

Este regreso de “Cuca Gómez” es una invitación de Alexandra Fuentes en su rol de productora. En escena la acompañará su fiel asistente “Gloria”, esta vez interpretada por Tita Guerrero. Originalmente este personaje lo hacía Rosita Velázquez. También se unen al elenco Yoyo Boing, Marilyn Pupo, Braulio Castillo, René Monclova, Adrián García, Waleska Seda, Alí Warrington y Erik “Chicho” Rodríguez.

La peluquera participó de la edición de hoy del programa "Alexandra a las 12", de Telemundo, conducido por Alexandra Fuentes, también productora de la obra que trae de vuelta a "Cuca Gómez". ( Carlos Giusti/Staff )

“Conozco a Ale desde que era jovencita. Después que terminamos de hacer ‘El casi, casi (Primer Damo)’ se encerró en el camerino y me dijo, ‘Vamos a hacer ‘Cuca’, y le dije, ‘Ale no quiero trabajar más’. Después de 55 años de historia son muchos años y volver otra vez... pero me cogió un día blandito y pues, vamos a hacerlo”, compartió Bizcocho del momento en que aceptó sacar la peluca y los ropajes para traer a “Cuca” a la actualidad.

“Esto tiene que ser en serio para que la gente se divierta y se ría lo más sanamente. Claro está, va a haber su picardía, porque ‘Cuca’ es una mujer picarona” - Otilio Warrington "Bizcocho" sobre "Cuca Gómez"

Los boletos para este comedia, escrita por Alexis Sebastián Méndez con la dirección de Gilberto Valenzuela, están a la venta en Ticketera.