Zelma Cherem, mejor conocida como Curvy Zelma, enfrenta la muerte de su padre, desde “La casa de los famosos” de Telemundo. En sus redes sociales oficiales, en donde ya se compartió una publicación que confirmaría la noticia del deceso, también se aclara que la joven seguirá dentro del reality show.

Fue hace sólo unas horas que se dio a conocer que don Abrahm Cherem Kanan había fallecido, a los 72 años, lo que inquietó a los seguidores de “Curvy” quien, desde hace seis semanas, compite en la más reciente temporada del reality, en su versión para la televisión latina de EU.

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Ahora, en las redes sociales de Zelma, ya hay una imagen sobre el sensible fallecimiento de su progenitor, sucedido este martes, 30 de marzo, en la que también se aclara que ella seguirá participando en el programa, en el que las y los competidores se disputan 200 mil dólares.

“Agradecemos sus condolencias y mensajes de aliento, Curvy Zelma permanecerá en ´la Casa´”, se puede leer en el post.

El momento en que Zelma se enteró del deceso de don Abraham fue televisado, como cada momento del reality, desde que inició, el pasado el 17 de febrero pasado.

Laura Zapata le da la noticia a los integrantes de los Guerreros de la luz sobre el fallecimiento del papá de Curvy Zelma. #LCDLF6 pic.twitter.com/t35j3Ksusf — Desde la casa (@Desde_la_casa) March 30, 2026

En el clip se puede ver a la joven llorando y abrazada de Laura Zapata, una de sus compañeras, que trata de darle unas palabras de aliento, expresándole que debe sentirse orgullosa del hombre que tuvo como figura paterna.

“Dile cuánto lo quisiste, dale las gracias porque te dio la vida, dale las gracias porque estuvo contigo el tiempo que haya sido, mi vida... mi cielo, mi amor, preciosa, te amo, te amo”, dice la actriz, mientras Zelma rompe en llanto.

Curvy llora por la muerte de su padre junto a Laura Zapata #LCDLF6 pic.twitter.com/k4gcNeDtAh — Desde la casa (@Desde_la_casa) March 30, 2026

“Curvy” confió a la actriz que la salud de su padre había mermado de tiempo atrás, motivo por el que tuvo que ser intervenido para la amputación de ambas piernas.

“Le cortaron las dos piernas; él ya no tenía una pierna, le cortaron la otra pierna, se fue sin piernas y le dio un infarto hoy, (...) se lo acabaron las drogas y el alcohol”.

“Despídelo, despídelo, acuérdate de las cosas bellas, acuérdate de las cosas lindas, que Dios lo reciba en su Santa Gloria”, respondió Zapata, quien aceptó la encomienda de Zelma, de organizar un rezo por el descanso eterno de su padre.