La cubana, Alina Robert, finalista en Nuestra Belleza Latina 2014, concurso donde resultó ganadora la puertorriqueña Aleyda Ortiz, demostró que más allá de sus atributos físicos, es actriz dramática.

Así quedó evidenciado en la película “Plantadas”, del reconocido cineasta cubano Lilo Vilaplana, la cual estrena en las salas de Fine Arts de Caribbean Cinemas, este jueves, 29 de Junio.

La esbelta actriz, quien da vida al personaje de “América”, encarcelada por no aceptar el régimen castrista, reveló cómo se dio su transición del mundo de la belleza a la actuación.

“De pequeña hice mucho teatro infantil hasta mi adolescencia en Cuba, aunque después me fui a estudiar Ciencias. No fue hasta que llegué a Miami, hace 15 años, que me reencuentro con las artes, en esta ocasión como modelo en Belleza Latina 2014. Fue mi primer premio profesional, no gané, llegué a las finalistas, pero eso me abrió puertas y me di a conocer, lo que yo quería, para entrar al mundo de la actuación”, manifestó.

“Después del concurso trabajé con Don Francisco en ‘Sábado gigante’, e incursioné en el teatro, hasta que me llegó esta gran oportunidad de protagonizar, junto a dos excelentes compañeras, Claudia Tomas y Rachel Vallori, ´Plantadas’”, narra.

La producción estrena este jueves en Fine Arts. ( Suministrada )

“Plantadas”, una película que se recrea en el 1960, es la historia de las presas políticas cubanas, encarceladas por pensar diferente. Fue filmada en Miami y algunas escenas de forma clandestina en Cuba. Se exhibió en distintas salas de cine en Miami, donde recibido dos premiaciones en el Festival de Cine.

En entrevista telefónica con Primera Hora, Alina Robert reveló detalles de su personaje, el cual aseguró ha sido uno de los más difíciles que le ha tocado encarnar.

“Fue un reto tremendo como actriz y persona, una responsabilidad grande con el personaje porque es protagónico. Estudié muchos documentales y testimonios reales. Tuve que entregar mucho de mi físico y, emocionalmente, fueron muchas horas de filmación en la cárcel, en espacios cerrados con poco oxígeno”, sostuvo Robert tras asegurar que desconocía la realidad de las presas políticas cubanas”.

“Cuando Lilo Vilaplana me ofrece el papel es que conozco esta triste historia, que muchas personas no reconocen porque no las conocen. Fue de mucho crecimiento y un honor para mi representar a estas mujeres, a quienes se les violaron sus derechos y están injustamente encarceladas por pensar diferentes, en Cuba. Espero que en Puerto Rico vayan a verla, y conozcan parte de nuestra historia”, subrayó la joven artista.