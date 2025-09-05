La meteoróloga y científica puertorriqueña Deborah Martorell compartió hoy en sus redes sociales un video de su reciente viaje al espacio.

“#TBT a un mes del día más increíble de mi vida, les comparto por primera vez parte del video del interior de la cápsula New Shepard. Fueron los segundos antes y después del lanzamiento”, escribió la comunicadora, quien hizo historia como la primera meteoróloga en viajar al espacio.

“Poco a poco les compartiré toda la experiencia. Me disculpo por la ‘palabrota’, la emoción del momento fue muy fuerte y tenía el corazón a las millas”, añadió.

Martorell formó parte de la misión NS-34 de Blue Origin, un vuelo suborbital realizado el pasado domingo 3 de agosto, como parte del programa New Shepard, que busca hacer accesible la experiencia espacial a personas civiles.

La cápsula en la que viajaba despegó ese domingo alrededor de las 8:30 de la mañana y regresó a la Tierra unos 10 minutos más tarde, completando así un breve pero significativo trayecto al borde del espacio.