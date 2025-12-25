“Home Alone”, desde hace décadas, uno de los clásicos infaltables de la Navidad. La historia del pequeño Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, que queda accidentalmente solo en su casa mientras su familia viaja a París y debe ahuyentar solo a los ladrones, marcó a generaciones enteras.

El éxito de este film fue tan grande que dio lugar a una segunda entrega ambientada en Nueva York, recordada también por el cameo de Donald Trump. Sin embargo, más de treinta años después de su estreno, un detalle inesperado de uno de sus personajes volvió a ponerla en tendencia.

En redes sociales, fanáticos redescubrieron la edad real que tenía Catherine O’Hara cuando interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin. A diferencia de lo que muchos creían, la actriz tenía solo 36 años durante el rodaje de la primera película. El dato sorprendió a la audiencia que siempre la recordó como una mujer mucho mayor, acorde al estereotipo de “madre de familia numerosa” que imponía Hollywood en aquella época.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse en X, un usuario escribió: “Me impacta saber que Catherine O’Hara tenía mi edad cuando filmó Home Alone. Se ve mucho más grande de lo que yo me siento hoy”. Otro agregó: “Estoy viendo Mi pobre angelito con mis hijos y caigo en que la madre de Kevin tenía mi misma edad. ¿Así se veían los adultos en las películas antiguas?”. Incluso hubo quien resumió el shock con humor: “Mis amigos y yo descubrimos la edad de Catherine O’Hara en Mi pobre angelito… necesito irme a dormir”.

Actualmente, Catherine O’Hara tiene 71 años y aunque ya se encuentra consolidada en la industria cinematográfica, no deja de disfrutar de su trabajo y estar presente en las películas y series menos pensadas. En el año 2024 formó parte de películas de acción como Argylle, obras de animación como Robot salvaje y de fantasía como Beetlejuice Beetlejuice, mostrando su versatilidad para todo tipo de propuestas en las artes dramáticas.