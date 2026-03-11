El productor de cine Harvey Weinstein, condenado por delitos sexuales, describió su vida en la prisión de Rikers Island, en Nueva York, como un “infierno” durante una entrevista publicada por ‘The Hollywood Reporter’ tras una conversación con el periodista Maer Roshan a finales de enero.

Desde la unidad médica donde permanece aislado por problemas de salud, el exmagnate volvió a defender su inocencia y expresó temor a morir en prisión mientras enfrenta nuevos procesos judiciales.

La entrevista fue realizada por el periodista Maer Roshan, quien conoció a Weinstein cuando trabajaba como director editorial de la revista Talk, lanzada en 1998 por Miramax y la editora Tina Brown. En la conversación, el exproductor describe la cárcel de Rikers Island, conocida por las denuncias sobre sus condiciones, como un “infierno”.

Weinstein explicó que permanece en una unidad médica debido a sus problemas de salud y que su contacto con otras personas es limitado. Según indicó, solo interactúa con personal sanitario y guardias de seguridad porque se encuentra aislado del resto de los reclusos.

Temor a morir en prisión

El exproductor aseguró que teme fallecer en las instalaciones penitenciarias. “Es increíble haber tenido la vida que tuve y haber hecho las cosas que hice por la sociedad y que no tengan la indulgencia de tratarme con más amabilidad”, afirmó durante la entrevista.

En la conversación también reiteró su postura frente a las acusaciones en su contra. Weinstein sostuvo que, aunque pudo haber sido “un acosador terrible”, “insistente” y “autoritario”, asegura que nunca agredió sexualmente a una mujer.

Distanciamiento de conocidos y familiares

Weinstein afirmó que muchas personas de su entorno han dejado de comunicarse con él desde su condena, incluidos algunos de sus hijos. “Ojalá Jeffrey Katzenberg, Ted Sarandos o Bradley Cooper me contestaran el teléfono, pero responden a mi llamada y te cancelan. Hay gente que se arriesga de todos modos. No te diré quiénes son, obviamente”, dijo.

Al ser consultado por la relación entre el actor Adrien Brody y su exesposa, la diseñadora Georgina Chapman, Weinstein declaró sentirse satisfecho por la situación personal de ella. “Georgina sufrió muchísimo por mi culpa. Me alegra que por fin haya encontrado la felicidad”, señaló.

La próxima semana, Weinstein deberá enfrentar nuevamente un juicio por un cargo de violación que quedó sin resolución en su último proceso en Nueva York, en 2025, después de que el jurado no alcanzara un veredicto.