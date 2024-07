“Despicable Me 4″ se mantuvo al tope de la taquilla este fin de semana en Estados Unidos, al recaudar 44.7 millones de dólares para un total de más de $200 millones, según estimados revelados el domingo.

Pero la sorpresa fue que la pequeña película de terror “Longlegs” más que duplicó el debut de “Fly Me to the Moon”, una comedia romántica con Scarlett Johansson y Channing Tatum que costó 100 millones de dólares.

“Longlegs”, sobre un asesino en serie protagonizada por Maika Monroe y Nicolas Cage, recaudó unos 22.6 millones de dólares al exhibirse en 2,510 cines. Es el mejor desempeño para la empresa Neon (famosa por la película “Parasite”), que adquirió la película de 10 millones de dólares para su distribución. Escrita y dirigida por Osgood Perkins, “Longlegs” tuvo también el mejor desempeño como estreno para una película clase “R” en lo que va de año.

Al otro lado del espectro estuvo “Fly Me to the Moon”, de Apple Original Films y que obtuvo apenas 10 millones de dólares. Estuvo incluso más abajo de “Inside Out 2″, que quedó tercera con 20.8 millones; y “A Quiet Place: Day One” que quedó cuarta con 11.8 millones.

“Fly Me to the Moon”, distribuida por Sony y dirigida por Greg Berlanti, se estrenó en 3,356 cines, con una audiencia que fue mayormente mayor de 45 años.

A24 dio un estreno limitado a “Sing Sing”, en cuatro cines en Nueva York y Los Ángeles. Obtuvo 137,119, uno de los mejores estrenos limitados en lo que va de año. La película, dirigida por Greg Kwedar, es sobre un programa de artes en la prisión Sing Sing, y cuenta con personajes de la vida real como Clarence Maclin, en su debut en el cine. “Sing Sing” seguirá exhibiéndose en cuatro cines durante julio y en agosto pasará a distribución nacional.

Finalmente, “Twisters”, que se estrena en Norteamérica el jueves, se estrenó a nivel internacional, recaudando 11.5 millones de dólares en 38 mercados incluyendo en Australia, México y Brasil.

Las películas más taquilleras de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras finales salen el lunes.

1. “Despicable Me 4″ - $44.7 millones.

2. “Longlegs” - $22.6 millones.

3. “Inside Out 2″ - $20.8 millones.

4. “A Quiet Place: Day One” - $11.8 millones.

5. “Fly Me to the Moon” - $10 millones.

6. “Bad Boys: Ride or Die” - $4.4 millones.

7. “Horizon: An American Saga – Chapter 1″ - $2.4 millones.

8. “MaXXXine” - $2.1 millones.

9. “Indian 2″ - $2 millones.

10. “Sound of Hope: The Story of Possum Trot” - $1.3 millones.