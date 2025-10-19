¡Vuelve a comerse el escenario!

El concursante Dionicio Matos volvió a arrasar en la duodécima gala de “Objetivo Fama” al ritmo de la plena.

El participante, quien continúa en la semifinal del “reality” de Telemundo, le tocó treparse a la tarima del Bellas Artes de Caguas para interpretar el éxito “Pégate” de Ricky Martin.

Pero el venezolano sorprendió al comenzar su presentación desde las escalinatas de la sala, continuar en las tablas, y hasta sorprendió a los jueces Roberto Sueiro, Cristina Eustace, Ana Isabelle y Ednita Nazario al treparse sobre su mesa.

“¡Obviamente, acabamos de presenciar a lo que es un perro, perro, perro!“, exclamó Eustance, reconociendo que el joven montó un ”verdadero show" y que sale lo que viene de su corazón.

“¿Y sabes qué es lo que te tiene aquí, aparte de tu talento, porque talento nunca es suficiente? Es la sed por ganar", aseguró la quinta ganadora de la telerrealidad musical.

Ana Isabelle, por otro lado, manifestó que si Dionicio “no está en la final, yo no vengo”.

“¡Me arriesgo, apuesto a ti, si no estás, no vengo!“, reiteró la boricua, quien celebró la consistencia y crecimiento en la competencia. ”Me encantó que cantaste una plena, siendo venezolano. ¡Puerto Rico te quiere!“, agregó.

Sueiro, por su parte, catalogó a Matos como “un artista en pleno uso de sus facultades, completo y consumado”, seguido por su conocido “soberbio”.

Nazario, quien fue la jueza invitada de la noche, aseguro que “seguía temblando” con la presentación, al tiempo que celebró lo mucho que se disfrutó su interpretación.

“¡Te sobra talento, voz, carisma! ¡Y esa pasión se nota a 10 millas de distancia!“, destacó la ”Diva de Ponce".