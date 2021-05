Los Ángeles. Disney+ estrenará el 9 de junio su nueva serie de Marvel, “Loki”, que tomará el relevo a “Wandavision” y la reciente “The Falcon and the Winter Soldier”.

La decisión también modificará el calendario de la compañía, ya que a partir de ahora lanzará nuevos episodios los miércoles en lugar de los viernes, como venía haciendo desde el estreno de la exitosa “The Mandalorian”, que continuó el universo de Star Wars.

“Loki” está protagonizada por Tom Hiddleston y retomará el famoso personaje de las historias de Marvel con una trama que continuará los eventos de “Avengers: Endgame”, la película más taquillera en toda la historia del estudio cinematográfico.

PUBLICIDAD

Además, la franquicia de superhéroes tiene planificadas tres series más para 2021: “What If...”, “Ms. Marvel” y “Hawkeye”.

En el apartado cinematográfico Marvel Studios estrenará “Black Widow” en julio; “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” en septiembre; “Eternals”, con Angelina Jolie y Salma Hayek, en noviembre y “Spiderman 3”, con Tom Holland y Zendaya, en diciembre.

En marzo de 2022 será el turno de “Doctor Strange in the multiverse of madness”, segunda entrega de la saga protagonizada por Benedict Cumberbacth; en mayo “Thor, love and thunder”, con Taika Waititi, dirigiendo a Chris Hemsworth; y en julio “Black Panther, Wakanda forever”, que sigue adelante pese al fallecimiento de Chadwick Boseman.

“The Marvels” llegará en noviembre de 2022; “Ant Man & The Wasp: Quantumania”, en febrero de 2023, y, por último, la tercera entrega de “Guardians of the Galaxy” en abril de 2023.