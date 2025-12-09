Distrito T-Mobile regresa este año con la celebración de despedida de año más grande e importante de Puerto Rico, ofreciendo una combinación incomparable de gastronomía, música y entretenimiento de calibre mundial que exalta lo mejor de nuestra cultura y talento. Popular Plaza, vuelve por quinto año consecutivo a ser escenario del apoteósico espectáculo Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026, producido por la cadena ABC y visto por millones de espectadores alrededor del mundo. El evento contará con la participación de un impresionante repertorio musical de artistas boricuas con proyección internacional, cuyos nombres serán anunciados próximamente, y quienes brindarán una experiencia vibrante a través de la fusión de salsa, merengue y diversos ritmos tropicales.

Como de costumbre, los restaurantes de DISTRITO T-Mobile recibirán a los visitantes con experiencias gastronómicas exclusivas diseñadas exclusivamente para esa noche única. Cada restaurante contará con dos turnos de servicio.

De igual forma, habrá experiencias únicamente de Open Bar disponibles en los restaurantes de 9:30 p.m. a 1:30 a.m. y barras satélites en Popular Plaza. Todas las reservaciones deben realizarse con anticipación a través de Ticketera.

“Quienes nos visiten esa noche formarán parte de un evento único en su clase, diseñado para ofrecer experiencias gastronómicas excepcionales y entretenimiento de primer nivel. Esta actividad redefine la manera en que Puerto Rico recibe el nuevo año y garantiza que cada persona que nos visite disfrute del mejor y más grande espectáculo de fin de año en un ambiente seguro y familiar”, expresó por escrito Francisco Mariani, gerente general de DISTRITO T-Mobile.

La oferta gastronómica de los restaurantes de DISTRITO T-Mobile se integra como un elemento clave de la celebración, destacándose por sus propuestas únicas y cuidadosamente elaboradas.

La Central by Mario Pagán presentará una experiencia de alta cocina por cursos que incluye creaciones como caviar & scallop crudo, truffle lobster risotto y platos fuertes como halibut filet o wagyu filet mignon, perfectos para una noche verdaderamente especial.

Barullo Taberna Española presentará un buffet al estilo español con charcutería, quesos, montaditos, croquetas, tortillas y una variada estación de paellas y fideuá. La oferta se completa con proteínas como lechón asado y cordero, además de postres tradicionales como tarta vasca y la crema catalana.

Sazón Cocina Criolla ofrecerá un menú inspirado en la cocina navideña boricua, con clásicos como lechón a la varita, arroz con gandules y otros platos emblemáticos de la isla.

Arena Medalla presentará un amplio buffet con estaciones culinarias variadas, con opciones que incluyen jugoso pernil, hamburguesas y una deliciosa selección de postres.

Para quienes prefieran sabores internacionales, Lupe Reyes apostará por un menú inspirado en clásicos de la gastronomía azteca, con opciones como fajitas surf & turf, pollo al mezcal, además de un ofrecimiento vegano especialmente diseñado para la ocasión.

Denko Asian Eatery tendrá un menú de cinco cursos con un distintivo toque asiático, destacando clásicos como el sushi, mongolian beef y creativas fusiones de tartares.

Por su parte, La Burguesía tendrá disponible un menú de cuatro cursos que incluye dorado, pollo y sus icónicas hamburguesas artesanales.

Verbena Food Fair, ubicado convenientemente dentro de TOROVERDE Urban Park, tendrá un menú inspirado en los sabores navideños boricuas, como morcillas, lomito de cerdo y mamposteao de gandules, y por supuesto no puede faltar el tradicional coquito.

Los comensales tendrán dos horas para disfrutar de la experiencia gastronómica, y luego podrán continuar disfrutando de las presentaciones musicales en Popular Plaza y las barras externas.

Este evento, organizado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, y en colaboración con la Autoridad del Distrito de Convenciones, será gratuito y abierto al público, con capacidad limitada en Popular Plaza. Las puertas de DISTRITO T-Mobile abrirán desde las 5:00 p.m. para recibir a todos los asistentes.