A una semana del espectáculo de medio tiempo del astro puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl, continúan saliendo a la luz numerosas historias sobre la experiencia. Una de ellas es la del actor y doble de escenas de riesgo Justin Ortiz, quien expresó su orgullo de formar parte de los acróbatas que participaron de la elaborada presentación.

El también practicante de artes marciales, quien nació en Boston y es de ascendencia puertorriqueña, habló sobre grabar la escena que simula una caída de Benito Antonio Martínez Ocasio desde el techo de la icónica residencia, hacia el interior de una estructura que recrea el hogar de una familia. El momento presenta cuando el famoso artista se levanta de los escombros para seguir su rutina musical.

En una entrevista para el podcast “Plus One”, moderado por la presentadora Jess Lucero, Ortiz reveló que la escena fue pregrabada y que requirió varias repeticiones.

“Yo tuve que sujetarme de un poste de 20 pies de altura, y de ahí caer en un agujero en la casa, y caerme sobre una mesa de desplazamiento (usual en las escenas de riesgo). Y lo hice, creo que al menos diez veces”, confesó sobre el proceso que integró los momentos en que Bad Bunny se levanta de los escombros.

Ortiz, quien ha trabajado también para proyectos como “Cobra Kai” y “Blue Beetle”, reveló la alegría que vivió al contar con varios de sus seres queridos dentro del elenco de la escena.

“Alrededor de la mesa estaba mi familia, mi familia real. Mi hermano mayor actuando como el padre, mi hermana mayor, de la mamá, mis sobrinos interpretando a los niños”, dijo. “No podía estar más orgulloso y feliz”.

A su vez, en sus redes sociales ha compartido diversas publicaciones que reiteran su complacencia en formar parte del memorable espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que ocupa el cuarto lugar de los más vistos, con un alcance de 128.2 millones espectadores.

“Qué honor, un chico de Boston, viviendo su sueño y viendo jugar a los Patriots, demostrar que las artes marciales te llevan lejos y son esenciales para todo tipo de movimiento. Pero lo más importante, representar a mi gente de Puerto Rico en el escenario más grande de la historia. ¡No podría estar más feliz y orgulloso de ser boricua!”, compartió Ortiz en una de las publicaciones de Instagram.