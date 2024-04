Sea en soneo, en pop balada o en reguetón, el apoyo al “Huracán boricua” está arrasando por todo Puerto Rico, y por dondequiera que haya comunidades puertorriqueños.

El apoyo de figuras de la música popular puertorriqueña hacia la participación de Maripily en la competencia de televisión real, “La Casa de los Famosos”, edición 4 (Telemundo), se hizo sentir con fuerza durante este fin de semana, logrando que cada vez sea más difícil de ignorar. Pues si está viendo las redes sociales, por allí aparecen las expresiones de respaldo, si fue a los eventos de entretenimiento de las Justas, también, y se fue a disfrutar de alguna fiesta de pueblo, ¡también!

El cantante Víctor Manuelle no dejó escapar una presentación -al parecer en Chicago- y al observar un cartel solicitando un voto por maripily, dio rienda suelta a su talento para sonear y así le solicitó a su público: “Miren lo que dice allí, un voto por Maripily, para que se sientan feliz, un voto por Maripily y yo me siento dichoso, parece que está pega’, ‘La casa de los famosos’. Yo me voy pa’ Puerto Rico, vamo’ a ver cómo le digo, y le digo a Maripily, que puede contar conmigo”.

Ednita Nazario fue otras de las estrellas de la música que públicamente expresó estar del lado de su compueblana ponceña, según lo compartió durante su presentación en unas fiestas en Barranquitas.

“Soy una mujer que me gusta asumir posturas. Creo que en la vida uno tiene que asumir las posturas cuando uno cree en algo, y como yo soy una mujer de posturas”, dijo la cantante antes de caminar hacia un extremo de la tarima, tomar un cartel y regresar al centro para mostrar lo que decía: “Team Maripily”. La reacción del público fue un algarabía absoluta.

India no se quedó atrás en la fiebre a favor del “Huracán boricua” y, de igual forma, manifestó ser parte del #TeamMaripily. Lo hizo desde una tarima y fuera.

“Me identifica con Maripily, por qué, porque la mujer boricua no soportamos el desorden en la casa. Ella es limpia, limpiecita, como yo y como todas las mujeres puertorriqueñas. Que Dios me la bendiga, Team Maripily hasta el fin”, manifestó según videos que circulan en la red TikTok.

Randy y Aniel Rosario, asimismo, usaron los micrófonos durante sus respectivas presentaciones para manifestar su respaldo a la otrora modelo de televisión, cada uno en su peculiar estilo.

Maripily es una de las siete nominadas esta semana en la competencia. Los otros seis son: Lupillo, Paulo, Patricia, Cristina, Geraldine y Aleska.