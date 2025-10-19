¡Se la vivió, y se los dejó saber!

La concursante Sheila Miranda conquistó al público que dijo presente hoy en la duodécima gala de “Objetivo Fama”, dedicada a la diva Ednita Nazario.

La participante, quien fue salvada por el público, brilló en la tarima del Bellas Artes de Caguas con su presentación de “Lo que son las cosas”, tema popularizado por la ponceña, quien estuvo de juez invitada en el “reality show” de Telemundo.

De hecho, la cantante puertorriqueña se mostró emocionada al ver a la mexicana domar su éxito de 1997 en el escenario, asegurando que su piel está “erizada”.

“¡Qué voz! ¡Qué sentimiento! ¡Qué conexión con tu corazón! La hiciste tuya, la elevaste, me emocioné, por poco me haces llorar, pero tienes una voz preciosa, preciosa, preciosa, preciosa. ¡Dios te bendiga! ¡Te auguro un camino bien largo!“, exclamó la boricua. ”You’re amazing, you’re really amazing!“, agregó la artista.

La cantante Ana Isabelle, por su lado, aseguró estar “como una mamá pollito, ¡orgullosa!"

“Si hay alguien que estás sorprendiendo cada gala, eres tú, y estoy súper, súper orgullosa, de cómo te metiste en el personaje”, sostuvo la también actriz, quien le concedió un “glorioso”.

El productor Roberto Sueiro, aseguró que sus agudos fueron “como siempre, ¡fuegos artificiales!“, concediéndole su consabido ”soberbio".

La cantante y empresaria Cristina Eustace aseguró que le “entró un deja vú tan bonito” al ver cómo el público se paró para darle una ovación a la semifinalista.

“Como mexicana, te lo voy a decir, y te lo vuelvo a decir, el día en que Puerto Rico escucha una voz, ellos apoyan el talento, y tú viste cómo este teatro se levantó, no por una bandera, por una voz, ¡ese es el premio que debes llevar!“, sostuvo la quinta ganadora del ”reality show", quien le dio su “perro, perro, perro”.

Yancy hizo suya su canción

Yancy Abril fue otra quien aprovechó su salvación al arrasar con su interpretación de “No te mentía” de Ednita Nazario.

“Yancy, yo creo que tú debes estar en la final”, indicó el productor Roberto Sueiro, quien aseguró que la dominicana floreció con su “actitud rockera” al cantar. “En cuanto a la ejecución vocal es impresionante, los agudos, fuera de liga, la expresividad, los melismas que utilizaste en los momentos que escogiste para cambiar la melodía, para darle dramatismo, dominio escénico espectacular, eso se merece un... ¡soberbio!“, resaltó el también abogado.

La cantante Cristina Eustace, por su parte, celebró el crecimiento de la participante, asegurando que ella es una “intérprete nata”. “Nada más me queda decir... ¡PERRO, PERRO, PERRO!“, manifestó.

Ana Isabelle, aunque aseguró que Yancy es “una brava”, le exhortó a que cuidara las notas graves, y que el número necesitaba “un poco más raspiness”. “Yo estoy segura que, si lo sigues dando todo, vas a llegar bien alto”, expuso.

Pero la “Diva de Ponce” le dedicó a Yancy solo halagos por la presentación de uno de sus temas emblemáticos.

“Yancy, la hiciste tuya. Te la creí, ¡me llegó, me erizaste la piel! Tienes una dicción preciosa, una voz preciosa, y esto es solo una prueba de lo que yo estoy segura que vas a dar una vez salgas de la competencia", resaltó la estrella boricua.

Los concursantes encendieron la tarima del Bellas Artes de Caguas con la “Diva de Ponce”, Ednita Nazario, quienes interpretaron su éxito “Sobrevivo”.