En el marco de la 98° entrega de los Premios Oscar, los datos curiosos que oculta la famosa estatuilla dorada han acaparado la atención, pues hay historia que relaciona su origen con dos grandes figuras del cine mexicano.

La icónica figura de un musculoso hombre de pie sobre un rollo de película, ha trascendido en la historia como el máximo símbolo de excelencia en la industria cinematográfica y a continuación te diremos quien fue el modelo que inspiró el codiciado galardón.

Emilio “El Indio” Fernández. ( IMDb )

¿Quién es el mexicano que inspiró la figura del Premio Oscar?

Existe una leyenda urbana que asegura que el modelo en que fue basada la escultura se trató de Emilio “El Indio” Fernández y, aunque esta teoría nunca fue verificada por los miembros de La Academia, el parecido en la anatomía resulta muy convincente.

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Después de que se fundó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en 1927, los miembros de la industria acordaron realizar la entrega de una premiación anual para fomentar la excelencia en todas las facetas de la producción y para ello era necesario entregar un trofeo distintivo que fuera majestuoso.

El diseño de este premio, corrió a cargo de Cedric Gibbons, director artístico de Metro Goldwyn Mayer (MGM), que en ese tiempo estaba casado con Dolores del Río y presuntamente, fue la actriz mexicana quien le presentó a su amigo Emilio, (que en ese tiempo apenas era conocido en Hollywood como extra y asistente de cámara) con la intención de que lo convirtiera en su modelo para elaborar la estatuilla.

Se dice que “El Indio” era renuente a posar desnudo, sin embargo del Río lo convenció para ser parte del importante proyecto, que hasta la fecha es considerado como uno de los galardones más prestigiosos del cine mundial.

La figura del caballero de pie sobre un rollo de película con ambas manos apoyadas en una espada, mide 34.5 cm de alto y pesa unos 3.8 kg, asimismo, fue elaborada con bronce macizo y está bañada en oro de 24 quilates. A pesar de que esta versión nunca fue confirmada, el futuro de Fernández en el cine fue tallado en oro, ya que tiempo después al regresar a su país, su trabajo como director lo convirtió en uno de los máximos exponentes del cine mexicano y junto a Gabriel Figueroa, crearon una estética única que marcó la historia.

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¿Por qué se llama Premio Oscar?

A pesar de que la versión más conocida sobre su origen no está verificada, el nombre de la estatuilla si forma parte de la historia de la premiación, pues de acuerdo con el sitio oficial de La Academia, la estatuilla dorada oficialmente fue llamada Premio de la Academia al Mérito, sin embargo el trofeo es más conocido por su apodo, Oscar. Y, si bien el origen del apodo no está claro, se cuenta que la bibliotecaria de La Academia Margaret Herrick, al ver el trofeo comentó que se parecía a su tío Oscar.

Cabe mencionar que no se adoptó oficialmente el nombre hasta 1939. Sin embargo en 1934 era tan conocido que un columnista de Hollywood lo utilizó en un artículo sobre la primera victoria de Katharine Hepburn como Mejor Actriz.