Feliz de que esté cumpliendo su sueño.

Así se manifestó el creador de contenido Guillermo Villa al ver cómo su novia, Ariana Babilonia, continúa brillando en “Objetivo Fama” y luchando por convertirse en la próxima estrella de la música.

El “influencer” expresó su orgullo por el desempeño de su pareja, quien sigue fuerte junto a los otros concursantes en el “reality” de Telemundo, continuando el desarrollo musical tanto en la Casa Estudio como las galas que se llevan a cabo cada sábado desde el Bellas Artes de Caguas.

“Ella se está fajando, porque la estoy viendo siempre en los ‘24/7’. Siempre lo está dando todo. Esto es un sueño que ella está viviendo”, expresó Villa sobre la concursante natural de Moca, a quien llegó a abrazar en una visita a la casa estudio tras cinco semanas sin contacto físico.

PUBLICIDAD

El también emprendedor manifestó también su satisfacción por ver cómo hace dos semanas la boricua logró destacarse con su presentación de “Turista (versión de Laura Pausini)” de Bad Bunny junto a Gala Vargas, lo que le ayudó a conseguir su primer “soberbio” del productor Roberto Sueiro.

“Estoy superfeliz, estoy contento con ella y que, literalmente, un día antes recibí una carta de ella, donde me dijo que estaba trabajando bien fuerte para recibir el ‘soberbio’, y no sólo se lo llegó a ganar, sino también consiguió esa noche la inmunidad, que ninguna de las dos cosas se le había dado”, expresó el “influencer”, quien resaltó que para él, todas las presentaciones de Ariana eran dignas de recibir ese elogio.

“Todas las presentaciones le han quedado brutal. Ariana tiene una presencia en tarima que no se la quita nadie. Ella es bien segura, se ve preciosa. En realidad, todas las galas que he visto, para mí, han sido ‘soberbio’, no solo porque sea su novio”, expresó Villa, quien también destacó que aunque admira el enfoque que su pareja continúa teniendo en la competencia, éste le aconsejó a nunca olvidar la conexión con la audiencia.

“Yo hasta le envié una carta donde le dije que conectara un poquito más con las cámaras. Siempre la veo todo el tiempo practicando, que eso es bueno, pero al final, quien te salva y quien te lleva a ganar es la gente, y aunque ella tiene buen público es bueno que conecte con la gente un poquito más. Pero realmente, estoy orgulloso por todo lo que está haciendo”, resaltó Guillermo.