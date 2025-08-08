El cantante puertorriqueño Elvis Crespo abandonó el reality show Top Chef VIP 4 para continuar con la promoción de su más reciente producción discográfica.

El artista dio la sorpresiva noticia en el programa del jueves, cuando pidió a los jueces que utilizaran su ‘poder de salvación’ y no eliminarán a uno de los nominados de la noche (Matías Ochoa, Héctor Sandarti y Norkys Batista), ya que él se saldría de la competencia.

“Cuando llegué a Top Chef mi expectativa no era llegar hasta aquí... Sin embargo, yo dejé mi carrera en una estufa con fuego lento y los aromas de la carrera me están diciendo que es momento de regresar a mi estufa, donde yo soy un buen chef. Así que, yo quiero ceder mi puesto de salvación al que sea eliminado aquí esta noche porque me toca partir”, manifestó conmovido el intérprete de “Tu sonrisa”.

La estrella musical fue despedida entre lágrimas por el resto de los participantes del reality al ritmo de su éxito mundial “Suavemente”.

20 Fotos Figuras como Elvis Crespo y Cristina Porta estarán en el "reality show" culinario vuelve a Telemundo Puerto Rico el próximo 29 de julio.

Bajo la conducción de Carmen Villalobos, Top Chef VIP reúne a un nuevo grupo de reconocidas personalidades que ponen a prueba sus habilidades culinarias en cada episodio de lunes a viernes y domingos.

Semana tras semana, sus destrezas y técnicas son evaluadas por un exigente jurado compuesto por renombrados chefs profesionales.

Al final, solo uno de ellos se coronará como el gran campeón de la temporada, llevándose el codiciado título de Top Chef VIP y un premio de $200,000 en efectivo.