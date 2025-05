¿Por qué a veces es común ver gallinas caminando por la plaza pública de un pueblo? ¿Dónde se consigue ese dulce que tanto disfrutabas en tu infancia? ¿Por qué los postes en las carreteras los colocan de una manera en particular?

Estas interrogantes son varias de las que contestará el comunicador Elwood Cruz a través de su sección “¿Qué hay de nuevo Elwood?”, que a partir del 12 de junio formará parte del programa televisivo “En la mañana” (TeleOnce) una vez por semana.

“Es un segmento donde vamos a presentarle a la gente cosas que ven a diario, que lo ven pasar todo el tiempo o que suceden constantemente, y se pregunta, ‘¿por qué eso pasa?’”, explicó con gran ilusión sobre el espacio. La exploración educativa de temas abarcará desde curiosidades livianas, hasta otras con una intención más práctica.

PUBLICIDAD

“¿Por qué el lanzador en un juego de béisbol se para, se toma su tiempo, esconde la bola y cuando lanza, la bola hace un efecto y llega de otra manera?”, expuso como ejemplo. “¿Hace cuánto tú no te saboreas un dulce específico que cuando tú eras niña o niño te disfrutabas tanto? ¿Dónde está ese dulce?”, prosiguió como adelanto de los asuntos que tocará. “¿Por qué unos postes son azules? ¿Por qué unos son más claros? ¿Por qué unos están virados? ¿Por qué otros están derechos? ¿Por qué los postes van en una dirección y de momento, en vez de seguir derecho, tiran la línea hacia el otro lado? Eso tiene un propósito”, resaltó en detalle, y propuso estar atento al segmento para conocer estas y otras respuestas.

Este regreso a la televisión está apoyado en el sentido de curiosidad que lo ha dirigido desde su niñez. “Mi mamá decía que yo era bien ‘presentao’ (ríe). Y mi papá decía que yo lo cuestionaba todo. De hecho, le provoqué varios dolores de cabeza por eso mismo, porque para todo tenía preguntas, pero también tenía un cuestionamiento en el sentido de reto, no de mala forma, en el sentido de retar por qué tal cosa. Y los volvía loco”, confesó el periodista, quien cuenta con más de tres décadas de trayectoria en las comunicaciones. “En ese sentido, es ser nuevamente un poquito como un niño y tener la mentalidad de niños, esa curiosidad de conocer temas, y auscultar sobre situaciones de por qué ocurren, porque se dan y cómo nos ayuda o cómo nos beneficia”.

PUBLICIDAD

Elwood Cruz destacó el formato de la sección. “Va a ser también fácil de digerir, fácil de entender, entretenido y dinámico, pero que tenga la información suficiente para que tú puedas captarlo inmediatamente y que lo puedas disfrutar mucho. Es educativo y divertido”.

La oportunidad le provoca cierta añoranza al tratarse de colaborar para el lugar donde trabajó por más de una década, antes conocido como Univisión Puerto Rico. “Hay nostalgia. Hay alegría. Incluso, el corazón a veces se agita por los momentos que vivimos aquí”, reveló emocionado. “De hecho, de alguna manera ya me he parado (en las instalaciones) a mirar detallitos, ya sabes que soy curioso, y rememorar y recordar ciertas situaciones, momentos. Y con los compañeros a los cuales les estaba guardando el secreto, pues recordar momentos bien lindos que viví en el canal. Se vivieron tiempos bien lindos. Los disfrutamos muchísimo, y ahora es la oportunidad de una nueva etapa, de seguir disfrutando de ese compañerismo”.

Atesora el cariño del público

Apostar a su evolución forma parte de su filosofía de vida. El diagnóstico en 2018 de distonia por tensión muscular le provocó numerosos desafíos, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Pero rendirse no está en su vocabulario. “Es que si uno se detiene a pensar ‘¿por qué a mí?, ¿por qué pasó esto?’, a preguntarte por qué se dan ciertas situaciones en la vida, entonces vas a perder un tiempo muy valioso”, reflexionó.

“Yo siempre me he disfrutado los detalles pequeños, pero ahora los disfruto mucho más”, afirmó pensativo quien también trabajó por cuatro años al frente del programa de entrevistas “En récord”, del canal ABC 5. “Sigo compartiendo con la familia, disfrutándome cada momento. Mi esposa y mi hijo están conmigo, dándome más razones para seguir adelante, así que vamos a disfrutar del momento. Del aire, de la playa, del mar, de, por ejemplo, pasar por los municipios más lejanos (a nivel turístico), sin prisa. Antes teníamos mucha prisa y se nos escapaban algunas cosas. Ahora no. Ahora disfrutamos mucho más. Eso es lo que importa ahora”.

PUBLICIDAD

Cruz reveló que esto no implica que no se encuentre con retos, sino que su manera de enfrentarlos está enfocada en la confianza de superarlos. “No te niego… Ha habido momentos de coraje, de molestia, de angustia, de llanto y de todo un poco, donde he tenido que ser fuerte para levantarme. Pero el proceso ha sido siempre de crecimiento, así que hay ganancia. Otra gente lo pasa más duro, lo pasan más difícil, pero lo que tenemos que hacer es ser empáticos y apoyarlos a ellos, comprender sus procesos y ayudarlos a que el peso sea lo más liviano posible”.

El constante cariño del público es uno de los regalos que más abraza en su día a día. “La gente conmigo ha sido maravillosa, ha sido espectacular, y esos momentos con la gente no los cambio por nada”, relató conmovido. “En el ámbito profesional lo disfruté muchísimo. Y en el tiempo que estuve fuera (de los medios), lo disfruté mucho más todavía, así que, ¿qué te puedo decir? Si yo me quejo… Lo mejor del mundo… ¿Tú sabes qué es que tú estés en un lugar y alguien te detenga, como me pasó recientemente, que estaba en el gimnasio y se me paran estas dos personas y me dicen ‘te extrañamos’?”, dijo como uno de tantos ejemplos que guarda en su memoria. “Lo primero que preguntaron fue ‘¿vuelves?’, porque les gustaba la forma en que presentaba la noticia, les gustaba la forma en que se manejaba el programa. Disfrutaban muchísimo conmigo la forma de dar deportes. Y eso te causa una inmensa satisfacción de que lograste hacer algo, de que lograste ser diferente y lograste llegar al corazón de las personas. Eso se repite varias veces al día, y si eso se repite durante todos los días de tu vida, ¿qué mejor aliciente, qué mejor medicina para tú seguir adelante y motivo para seguir adelante? La gente es maravillosa”.