Vin Diesel vivió una noche especialmente emotiva durante la proyección de aniversario de “Fast & Furious” en el Festival de Cannes, donde la saga celebró 25 años desde el estreno de su primera película. El actor se conmovió hasta las lágrimas al recordar a Paul Walker, su compañero y amigo, frente a un público que les dedicó una larga ovación de pie.

Acompañado por Michelle Rodriguez, Jordana Brewster y Meadow Walker, hija del fallecido actor, Diesel confesó que ver la cinta hoy tiene un significado muy distinto para él.

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“Rezo para que en sus vidas puedan tener un hermano como Paul”, expresó visiblemente afectado. También recordó el momento en que Walker le contó que acababa de convertirse en padre, mientras abrazaba a Meadow, quien le compartió que ahora tiene la misma edad que tenía su papá cuando filmó la primera entrega.

La función de medianoche estuvo marcada por el cariño de los fans y del propio Festival de Cannes. Diesel recordó que hace más de tres décadas llegó al certamen como un desconocido para presentar el cortometraje “Multi-Facial”, y agradeció el reconocimiento que ahora recibe la franquicia.

Entre bromas y palabras de agradecimiento, el actor aseguró que el cierre definitivo de la saga llegará en 2028 con “Fast Forever”, una película que, dijo, existe gracias al apoyo del público.

Estrenada en 2001, “Fast & Furious” se convirtió en una de las franquicias más exitosas de Hollywood, con 11 películas y más de 7 mil millones de dólares recaudados en taquilla mundial. La última entrega buscará despedir la historia de Dominic Toretto y su familia.

¿Cómo fue la relación entre Vin Diesel y Paul Walker?

La relación entre Vin Diesel y Paul Walker trascendió la pantalla desde el rodaje de la primera película. Ambos construyeron una amistad muy cercana durante más de una década trabajando juntos, al grado de considerarse hermanos fuera del set. Diesel solía llamar “Pablo” a Walker, mientras que Paul veía en él a una figura de apoyo y confianza dentro de la industria.

Tras la muerte de Walker en 2013, Vin Diesel mantuvo una relación cercana con la familia del actor y especialmente con Meadow Walker, a quien considera parte de su propia familia. Incluso, Diesel acompañó a Meadow en momentos importantes de su vida, como el día de su boda.

Desde entonces, el actor ha convertido la memoria de Paul Walker en uno de los pilares emocionales de la saga, insistiendo siempre en que el verdadero corazón de “Fast & Furious” es la idea de la familia que ambos ayudaron a construir.