El fogón de esta temporada de Super Chef Celebrities se apagó y resultó en la victoria del actor Erick “Chicho” Rodríguez, quien obtuvo el premio de $40,000 y el pilón dorado, tras una reñida competencia con la actriz Laura Alemán.

La receta de la gran final constó de Mosaico de salmón, atún y mangó con china y flores, así como de New York Steak con salsa entrecote y flan salado de setas y queso gouda. El postre fue una esfera de chocolate blanco relleno de dulce de mandarina, figura de chocolate y nido de crumble. Al culminar esta dura prueba, evidentemente emocionados y con orgullo, los finalistas fueron evaluados por los jueces Chef Enrique Piñeiro, Chef Giovanna Huyke y Chef Héctor Rosa.

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Finalistas de Super Chef Celebrities. ( Suministrada )

Durante el programa, estuvieron presentes familiares de los dos finalistas. Asimismo, varios de los participantes achicharrados estuvieron durante la gran final, junto al presentador Luis Ponce. Su estadía fue divertida porque también recibieron distintos premios relacionados a su paso por la competencia y que los seguidores del programa sabrán las razones que les hicieron merecedores de estos reconocimientos.

-Julio César Sanabria – “Palillo Dorado”

-Michelle López: “Sartén dorado con sal y pimienta”

-Ámbar Bonilla: “Mangó Dorado”

-Alwin Vázquez: “Curita Dorada”

-Bebé Maldonado: “Tostón Dorado”

-Ocean Pabón: “Patita de Cerdo”, en referencia a la cantidad de veces que fue a la vara.

-Kiria Tapia: “Flor Dorada”

-Gerardo Rivas: “Güiro Dorado”

-Xiomara Ríos: “Botella de agua Dorada”

-Edwin Emil Moro: “Guante de Oro”

-Mela Pabón: “Guayo Dorado”

-Alí Berdiel: “Brazo Dorado”

Los finalistas también recibieron los suyos, pues Laura recibió la “Máscara con Lágrima Dorada” y Erick “Chicho” Rodríguez, “Bandana Dorada”.