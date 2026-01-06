Tras un 2025 dominado por el cine infantil, para 2026 se espera el regreso a lo grande del cine de superhéroes -los nuevos “Avengers”, “Spider-Man” y “Supergirl”- y también los trabajos de cineastas consagrados como Christopher Nolan, Emerald Fennell, Greta Gerwig, Alejandro González Iñárritu, Pedro Almodóvar y Steven Spielberg. Esto, sin olvidarnos de las nuevas entregas de “The Devil Wears Prada”, “Dune” o “Toy Story” y del salto al cine de “Mandalorian and Grogu”.

Estas son las 15 películas más esperadas de 2026:

“The Odyssey”

Uno de los títulos más esperados es la adaptación del clásico griego “La Odisea” a cargo de Christopher Nolan y con Matt Damon como Odiseo en un espectacular reparto que también cuenta con Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron. Habrá que esperar al 17 de julio para ver esta cinta que se ha grabado enteramente con cámaras Imax (la primera en hacerlo).

“The Devil Wears Prada 2”

Desde que se anunció que habría secuela del filme que en 2006 lanzó al estrellato a Anne Hathaway, los fans se han vuelto locos. Cada “look” de Hathaway y Meryl Streep en el rodaje se ha analizado con lupa y a eso se añade que al reparto, además de Emily Blunt y Stanley Tucci, se han unido caras nuevas, como las de Sydney Sweeney o Kenneth Branagh. Llegará el 30 de abril a los cines.

“Avengers: Doomsday”

Poco se sabe de la nueva entrega de los Avengers, más allá de la lista interminable de nombres que van a aparecer y de que no se estrenará hasta el 18 de diciembre. Chris Evans -retirado como Capitán América en “Endgame”- es el último nombre que se ha unido a compañeros como Robert Downey, Jr. (aunque como malvado), Chris Hemsworth, Pedro Pascal o Florence Pugh.

“Mandalorian and Grogu”

El éxito de la serie “The Mandalorian”, protagonizada por Pedro Pascal, saltará a la gran pantalla con el mandaloriano y Grogu como los protagonistas de una historia de la saga de “Star Wars” en la que Baby Yoda se hace más independiente. Sigourney Weaver y Jeremy Allen White (como Rotta the Hutt, hijo de Jaba the Hutt) se incorporan a una película prevista para mayo de 2026.

“Dune 3”

También hay gran expectación por la continuación de la saga “Dune” creada para el cine por el canadiense Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamaet y Zendaya. En esta nueva entrega, que se estrenará a final de año, tendrán más presencia Florence Pugh y Anya Taylor-Joy, además de los habituales Josh Brolin, Javier Bardem y Rebecca Ferguson en un reparto al que se incorpora Robert Pattinson.

“Digger”

En octubre llegará a las salas ‘Digger’, el nuevo filme del director mexicano Alejandro González Iñárritu, nada menos que con Tom Cruise de protagonista. Una “comedia de proporciones catastróficas”, es como ha calificado esta cinta el actor.

“Disclosure Day”

En junio se estrenará el nuevo trabajo de Spielberg, “Disclosure Day”, una historia de ciencia ficción con Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth y Eve Hewson, que se plantea qué haríamos los seres humanos si descubriéramos que no estamos solos en el universo.

“Spider-Man: Brand New Day”

Tom Holland se vuelve a meter en el traje de Spider-Man en la cuarta entrega de la saga del hombre arañan protagonizada por el británico tras “Homecoming” (2017), “Far From Home” (2019) y “No Way Home” (2021), que fue la película más taquillera en el mundo ese año, con una recaudación de $1,910 millones.

“Narnia: The Magician’s Nephew”

Tres años después de arrasar con “Barbie”, la directora Greta Gerwig dirige una nueva versión de “The Chronicles of Narnia”, que servirá como precuela de la cinta de 2055 y adapta “The Magician’s Nephew”, la sexta novela de la saga literaria de C.S. Lewis. Cuenta con Daniel Craig, Carey Mulligan y Emma Mackey como protagonistas. Llegará a las salas en noviembre.

“Toy Story 5”

El 19 de junio se estrenará la quinta película de “Toy Story”, más de 30 años después de la original, que es de 1995. En esta ocasión los juguetes se enfrentan a la tecnología, que amenaza los juegos tradicionales.

“Michael”

Jaafar Jackson interpreta a su tío Michael en un biopic sobre el “Rey del Pop” dirigido por Antoine Fuqua y que se lanzará el 24 de abril. Un “retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido”.

“Supergirl”

Protagonizada por Milly Alcock, “Supergirl: Woman of Tomorrow” seguirá la historia y el oscuro origen de Kara Zor-El antes de aterrizar en la Tierra, un intento de recuperar un personaje que no ha enganchado al público y que llega a los cines el 26 de junio.