Las películas siempre se sienten más grandes en verano. Los presupuestos, la ambición, los títulos... todo lo que está en juego.

Hollywood tiene este verano a muchos de los habituales en la cartelera: “Spider-Man”, “Minions”, “Star Wars” y “Toy Story”, pero lo más esperado no es un superhéroe, un juguete ni una franquicia: es un poema épico de 3,000 años de antigüedad.

Para el cineasta Christopher Nolan, “The Odyssey”, que en Puerto Rico se estrena el 16 julio, no es solo una historia, sino una pieza fundacional que merecía hacerse a la mayor escala posible, con todos los recursos que el Hollywood moderno pudiera ofrecer.

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“Hay una enorme presión”, comentó. “Lo que aprendí de esa experiencia es que lo que la gente quiere de una película sobre una historia querida, un conjunto de personajes queridos, es una interpretación sólida y sincera. De verdad, intenté hacer la mejor película posible”.

“The Odyssey” tiene batallas, dioses, criaturas y un ejército de estrellas de cine, entre ellas Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya y Tom Holland. También es el primer filme rodado íntegramente en película IMAX. Las entradas para algunas funciones IMAX de 70 mm se agotaron en menos de una hora con un año completo de antelación.

Y puede ser que Hollywood ya no reserve todos sus grandes estrenos para los meses más calurosos, pero el corredor que se extiende hasta el primer lunes de septiembre sigue siendo el más importante para la industria, al representar alrededor del 40% de la taquilla anual. Y desde la pandemia solo ha superado los $4,000 millones una vez, en 2023.

La industria cinematográfica también se está ajustando a un nuevo paradigma. La taquilla ha caído más de un 20% respecto a los niveles previos al COVID. El auge del “streaming”, la pandemia y el cambio en las ventanas de exhibición alteraron los hábitos de ir al cine, quizás para siempre.

Pero, como dijo James Cameron, “la esperanza es eterna”.

“Seguimos teniendo una industria de salas muy robusta en un momento en que casi se había dado por muerta”, afirmó el cineasta.

Los estudios se están comprometiendo con ventanas de exhibición más largas en cines. Las películas originales y los formatos premium están atrayendo público. Y el mercado continúa expandiéndose a nivel global.

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Un verano de pesos pesados

Nolan no es el único gigante del cine en la lista veraniega de Universal: Steven Spielberg también regresa a uno de sus géneros más queridos con “Disclosure Day” el 11 de junio. Se trata de un “thriller” que explora las consecuencias de lo que ocurriría si se revela la existencia de extraterrestres.

También hay películas de superhéroes, con “Supergirl” el 25 de junio, que según Peter Safran, codirector de DC Studios, “es algo genial y original que no hemos visto antes”. La trama se aleja de los escenarios urbanos de la Tierra para situar la historia en un distante planeta. También está “Spider-Man: Brand New Day”, el 30 de julio. La última película de Spidey, que recaudó más de $1,900 millones, terminó con el Peter Parker de Tom Holland borrándose de la memoria de todos.

“Es una superproducción de acción con todo el humor y la emoción que nos encanta de Spider-Man”, explicó el director Destin Daniel Cretton. “Pero en el fondo, es una historia sobre aprender a reconectar con quienes amas”.

De otro lado, mucho poder se ha desplazado hacia las películas clasificadas PG. Este verano llegan “Toy Story 5”, el 18 de junio; “Minions & Monsters”, el 2 de julio; y una “Moana” de acción real el 9 de julio, que bien podrían alcanzar los $1,000 millones cada una.

Luego está “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, el 21 de mayo, que tiene clasificación PG-13 pero cuenta con un alienígena imposiblemente adorable a su favor. También es una de varias hechas para IMAX.

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“La gente tiene televisores estupendos en casa”, dijo el director Jon Favreau. “Hay que darles una razón para salir”.

En la cinta basada en la serie de Disney+, Din Djarin y Grogu aceptan una misión oficial encomendada por la Nueva República para enfrentar los remanentes del Imperio Galáctico.

Películas de terror

Los estudios también siguen apostando por el terror, y este verano trae tanto franquicias, como “Evil Dead Burn” (sexta entrega de la icónica franquicia sobrenatural) en julio, e “Insidious: Out of the Further” (en la que se rompen las reglas y el Más Allá comienza a invadir nuestro mundo) en agosto, como indies inquietantes, entre ellas el terror sobre “terapia de conversión” “Leviticus”, “Rose of Nevada”, ambas en junio; “Backrooms”, a fines de mayo; y una nueva de Jane Schoenbrun, “Teenage Sex and Death at Camp Miasma” en agosto.

Y luego está “Scary Movie 6” del 4 de junio, que marca el regreso de Regina Hall y Anna Faris, así como de Marlon y Shawn Wayans, quienes no habían participado en la franquicia que ayudaron a crear desde la secuela de 2001. Y había muchísimas películas listas para la parodia, como “M3GAN”, “Get Out”, “Weapons”, la recién estrenada “Michael” y “Sinners”, que era la que más entusiasmaba a Marlon Wayans.

“La burla es la mayor forma de halago”, expresó Wayans. “Parodiar su película fue, sin duda, una manera de rendirles homenaje”.