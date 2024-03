Lista de ganadores de la 96a edición anual de los Premios de la Academia otorgados el domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Mejor película: “Oppenheimer”

Dirección: Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Actriz: Emma Stone, “Poor Things”

Actor: Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Actor de reparto: Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

Actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”

Guión original: “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”)

Guión adaptado: “American Fiction”

Cinematografía: “Oppenheimer”

Edición: “Oppenheimer”

Música original: “Oppenheimer”

Canción original: “What Was I Made For?” de “Barbie”

Sonido: “The Zone of Interest”

Efectos visuales: “Godzilla Minus One”

Maquillaje y peinado: “Poor Things”

Diseño de vestuario: “Poor Things”

Diseño de producción: “Poor Things”

Cortometraje: “The Wonderful Story Of Henry Sugar”

Cortometraje animado: “War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”

Cortometraje documental: “The Last Repair Shop”

Largometraje documental: “20 Days in Mariupol”

Largometraje internacional: “The Zone of Interest” de Gran Bretaña.

Largometraje animado: “Kimitachi wa dô ikiru ka” (“El niño y la garza”)