La figura de la telerrealidad Chad Ollinger, de 41 años, fue acusado de asesinar a su compañero de celda en una prisión de Las Vegas, en el estado de Nevada, Estados Unidos.

El hecho ocurrió la noche del 26 de diciembre en el Centro de Detención del Condado de Clark, donde Ollinger permanecía recluido desde el 27 de octubre, a la espera de juicio por un caso de desacato y fuga a otro estado. La acusación fue confirmada por la Policía Metropolitana de Las Vegas, que informó que la investigación continúa abierta.

Ollinger es conocido por su participación junto a su padre, Duane Ollinger, en el programa de telerrealidad “Blind Frog’s Farm”, emitido desde 2021.

La producción se centra en la exploración de la llamada Granja Blind Frog, ubicada en Utah, un lugar rodeado de versiones sobre supuestos avistamientos extraterrestres y la posible existencia de tesoros ocultos. La quinta temporada del programa, la más reciente, fue transmitida entre junio y agosto de 2025.

Detalles del incidente dentro de la celda

De acuerdo con el Departamento de Policía de Las Vegas, agentes penitenciarios realizaron un control de rutina a las 11:20 p.m. del 26 de diciembre, momento en el que encontraron al compañero de celda de Ollinger “inmóvil”. Tras ingresar al lugar, los funcionarios indicaron que “observaron que el interno presentaba lesiones causadas por un traumatismo contundente”.

Los oficiales brindaron primeros auxilios y solicitaron la intervención del personal médico del centro penitenciario. Pese a los esfuerzos, la víctima falleció dentro de la celda. El nombre del hombre no ha sido divulgado por las autoridades.

Investigadores de la División de Homicidios señalaron que Ollinger era el único interno que compartía la celda con la víctima y lo identificaron como el principal sospechoso. Según las indagaciones preliminares, ambos habrían sostenido una discusión física antes del desenlace fatal.

Antecedentes judiciales del acusado

Según información difundida por TMZ, Chad Ollinger se encontraba detenido desde finales de octubre por un caso de desacato, tras haber huido a otro estado. En 2024, el integrante del reality ya había sido arrestado luego de intentar evadir un control policial, aunque en esa ocasión obtuvo la libertad bajo fianza.

Hasta el momento, las autoridades de Las Vegas no han ofrecido declaraciones públicas adicionales sobre el caso ni sobre los próximos pasos del proceso judicial.