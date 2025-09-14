Los Ángeles. “Demon Slayer: Infinity Castle” se hizo un hueco en la historia de la taquilla este fin de semana al ascender directamente al número uno, superando a la secuela de terror “The Conjuring: Last Rites”.

El estreno de Crunchyroll, propiedad de Sony, superó las expectativas con un impresionante debut de 70 millones de dólares en Norteamérica, según estimaciones de Comscore el domingo. Esta recaudación marca el mayor estreno nacional de una película de anime en la historia, superando a “Pokémon: The First Movie”, que se estrenó con 31 millones de dólares en 1999.

La película extendió su meteórica carrera, logrando el mayor estreno de anime de todos los tiempos con un fin de semana de 132.1 millones de dólares, según Comscore. Crunchyroll y Sony la estrenaron en Norteamérica y 49 mercados internacionales, elevando la recaudación global a 177.8 millones de dólares.

“El rendimiento de esta película en particular demuestra la imprevisibilidad de la taquilla”, declaró Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Si estuviéramos aquí, digamos hace un mes o incluso un par de semanas, ¿pensaríamos: ‘¡Guau! ¿Una película de anime japonesa sería número uno en taquilla, superaría las expectativas y recaudaría 70 millones de dólares?’. Si lo hubieras predicho, ¡felicitaciones!”.

Esta última película es la primera de una trilogía de tres películas que lleva la exitosa saga shonen a su clímax. La historia sigue a Tanjiro Kamado, un chico bondadoso que se inicia en la esgrima tras la masacre de su familia y la conversión de su hermana, Nezuko, en un demonio. Juntos, luchan contra un submundo sobrenatural de monstruosos enemigos mientras se aferran a lo que les queda de humanidad. La película que abre “Infinity Castle” proviene del reconocido estudio Ufotable, cuyos suntuosos efectos visuales y vertiginosas secuencias de lucha han convertido a la franquicia en una sensación mundial y un éxito rotundo.

El dominio de la película también apunta a un repunte en septiembre tras un agosto flojo. “The Conjuring: Last Rites”, de Warner Bros., que se estrenó con 83 millones de dólares el fin de semana pasado, cayó al segundo lugar con 26 millones.

La secuela de terror ha recaudado 131 millones de dólares en Estados Unidos.

“Esto demuestra que dos meses de baja recaudación en taquilla pueden revertirse por completo en un par de fines de semana”, declaró Dergarabedian.

“Downton Abbey: The Grand Finale”, de Focus Features, se estrenó en tercer lugar con 18.1 millones de dólares. Ambientada en la década de 1930, la película muestra a Lady Mary envuelta en un escándalo público mientras los Crawley se enfrentan a dificultades económicas y a la inminente amenaza de la desgracia social. Mientras la familia aristocrática se adapta al cambio, el personal doméstico se prepara para un nuevo capítulo con la siguiente generación liderando a Downton hacia el futuro.

En cuarto lugar, “The Long Walk” de Lionsgate debutó con 11.5 millones de dólares. Dirigida por Francis Lawrence, la adaptación de la primera novela escrita por Stephen King es un thriller que plantea una pregunta escalofriante: “¿Hasta dónde llegarías para sobrevivir?”.

“Toy Story (30.º aniversario)” de Pixar trajo a Buzz, Woody y la pandilla de vuelta a la gran pantalla, estrenándose en quinto lugar con 3,5 millones de dólares en 2.375 salas. “Weapons” de Warner Bros. le siguió en sexto lugar con 2,75 millones de dólares, mientras que el musical filmado por Disney “Hamilton” se ubicó séptimo con 2,2 millones de dólares. “Freakier Friday” se ubicó octavo con 2,1 millones de dólares. Completando el top 10, “Spinal Tap II: The End Continues” se estrenó con 1,6 millones de dólares, superando por poco a “The Sound of Music (60th Anniversary)”, que recaudó 1,4 millones.

Dergarabedian afirmó que espera más éxitos en septiembre con el estreno de la película de terror de Jordan Peele, “HIM”, la próxima semana, y “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, que se estrena este mes.

“Septiembre, tras un agosto muy modesto, está demostrando ser un mes postveraniego absolutamente fantástico para el cine, el público y las salas de cine”, afirmó.

Las 10 mejores películas por taquilla nacional

Con las cifras finales nacionales publicadas el lunes, esta lista incluye la venta estimada de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” $70 millones de dólares

2. “The Conjuring: Last Rites,” $26 millones de dólares.

3. “Downton Abbey: The Grand Finale” $18.1 millones de dólares.

4. “The Long Walk,” $11.5 millones de dólares.

5. ““Toy Story (30th Anniversary),” $3.5 millones de dólares.

6. “Weapons,” $2.75 millones de dólares.

7. “Hamilton,” $2.2 millones de dólares.

8. “Freakier Friday,” $2.1 millones de dólares.

9. ““Spinal Tap II: The End Continues” $1.6 millones de dólares.

10. “The Sound of Music (60th Anniversary),” $1.4 millones de dólares.