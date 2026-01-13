El 2026 ha comenzado y este nuevo año promete la llegada de varias de las películas y series más esperadas en un largo tiempo, incluyendo el regreso de algunas de las franquicias más populares.

Estos proyectos son particularmente importantes, ya que establecen el tono inicial de lo que podemos esperar por parte de Hollywood durante esta temporada y el futuro de estas franquicias.

Entre estos se encuentra “A Knight of the Seven Kingdoms”, la cual nos lleva de regreso a “Westeros”, la tierra fantástica en la que se desarrollaron los eventos de las series “Game of Thrones” y “House of the Dragon”.

Esta primera temporada de seis episodios se desarrolla 100 años antes de los eventos de “Game of Thrones” y cuenta la historia del caballero “Duncan the Tall” y su búsqueda por participar del Torneo de “Ashford Meadow”.

En el proceso, “Duncan” conoce a un niño mozo de cuadra llamado “Egg”, quien desea ser su escudero. Ambos forman una amistad y se embarcan en una aventura que cambiará sus vidas por completo.

La serie, al igual que la novela corta en la cual está basada, la cual tuve la oportunidad de leer, es muy diferente a todo lo que hemos visto de parte de este universo de fantasía medieval hasta el momento. Me refiero a que la historia de “Dunk” (apodo del caballero “Duncan”) y “Egg” inicialmente no explora una trama política o de guerra, a diferencia de las series que hemos visto.

“A Knight of the Seven Kingdoms” ofrece más bien una encantadora historia personal acerca de un héroe inesperado que está buscando su lugar en el mundo. Este elemento me gustó mucho, particularmente porque se siente como un respiro necesario dentro de este mundo que nos permite explorar personajes, lugares y situaciones que con el paso rápido de las series anteriores no podemos disfrutar.

Sin embargo, me parece que este será el primer reto que esta serie atravesará con la fanaticada general que está en busca de las tramas usuales dentro del mundo de “Game of Thrones”, así que veremos cómo reaccionan ante este ligero cambio.

Ahora bien, esto no quiere decir que “A Knight of the Seven Kingdoms” no ofrece momentos de acción y tensión. La serie tiene muy buenas secuencias de batalla medieval al estilo que amamos y conocemos, pero estas se dan durante los últimos episodios. Antes de esto vemos una que otra confrontación pero nada fuera de este mundo.

El segundo reto que tendrá este proyecto con los fanáticos es la corta duración de los episodios. Tuve la oportunidad de ver los seis episodios corridos, pero la audiencia tendrá que esperar a cada domingo desde este 18 de enero por cada uno de los episodios (que duran mayormente entre 30 y 40 minutos, lo cual es algo nuevo para un proyecto dentro de esta franquicia). Igualmente, me gustaría poder decir que cada episodio al menos termina con con un “cliff hanger”, pero sólo algunos de ellos utilizan esto.

Lo que mueve principalmente esta serie es el excelente desarrollo de la amistad entre “Dunk” y “Egg”, dos individuos con personalidades completamente diferentes, pero con más cosas en común de lo que imaginan. Peter Claffey y Dexter Sol Ansell hacen un increíble trabajo trayendo a estos personajes a la vida.

La interpretación de Claffey como “Duncan” es una conmovedora, graciosa e inspiradora. Por otro lado, Sol Ansell se roba el show como “Egg”, trayendo un carisma y una actitud audaz que le va muy bien al personaje. Los ojos grandes y expresivos de Ansell capturan tu atención y transmiten una presencia que es imposible de ignorar cada vez que está en pantalla. Este joven actor tiene un gran futuro por delante en la industria y espero poder verlo interpretar a este personaje por mucho más tiempo.

Otros actores que hacen un excelente trabajo en sus roles son Daniel Ings (“The Gentlemen”) como “Lyonel Baratheon”, tatarabuelo de “Robert Baratheon”, personaje que conocimos durante la serie de “Game of Thrones”, y Bertie Carvel (“Jonathan Strange and Mr. Norrell”) como el príncipe “Baelor Targaryen”.

Ings trae mucha energía a su papel y provee los momentos más cómicos de esta temporada, mientras que Carvel incorpora el significado de realeza como “Baelor”. Su interpretación me recordó en ocasiones a la de Paddy Constantine como “Viserys Targaryen” en “House of the Dragon”.

Para aquellos que conocen acerca de la historia de “Dunk” y “Egg” y el futuro de estos personajes dentro del mundo de “Game of Thrones”, aquí comienzan a sembrarse esas semillas con precisión y honrando el material de las novelas cortas, así que no teman por eso.

“A Knight of the Seven Kingdoms” funciona como un satisfactorio aperitivo para lo que se supone que sea el plato principal que disfrutaremos durante este verano con la tercera temporada de “House of the Dragon”. El primer episodio estrena este domingo a las 10:00 p.m. por HBO y HBO Max.