Esta semana, el suspenso se apodera de la pantalla grande con la llegada de la nueva cinta puertorriqueña “Colapso”, la cual pretende expandir los horizontes narrativos de la industria cinematográfica local.

Escrita y dirigida por Joel Pérez Irizarry, esta película sigue a “Jorge”, interpretado por Hiram Delgado, un padre ausente que desea reconectar con su hija llevándola a un centro comercial lujoso. Sin embargo, la excursión sale mal cuando se quedan atrapados en el estacionamiento del edificio junto a un grupo de personas sospechosas.

Tuve la oportunidad de hablar con Pérez Irizarry junto a Mariana Monclova, quien interpreta a “Roxana”, e Izzy Ortega, quien interpreta a “Vanessa”, acerca de sus experiencias trabajando en el filme.

PUBLICIDAD

Joel, pude notar a través del filme claras referencias e inspiraciones de películas aclamadas dentro del género del horror y el suspenso. Específicamente, cierta inspiración de proyectos del reconocido director John Carpenter (“Halloween”, “The Thing”). Así que quiero conocer la historia detrás de “Colapso”, lo que la inspira y sus orígenes.

—Bueno ahí diste en el clavo. Una de las referencias fue “Dawn of the Dead”, ese escenario de “shopping mall”. Algo que queríamos hacer con “Colapso” era expandir un poco sobre el cine puertorriqueño y sus posibilidades. Siempre he sido “fan” del cine puertorriqueño y siempre lo he querido apoyar, pero he sentido que por lo limitado que es pues hemos tenido unas vertientes principales hacia la comedia, hacia el drama o al realismo social y pienso que hemos tenido pocas oportunidades para experimentar con otros géneros. También, como fan del cine internacional pues veo cómo estamos en un momento (en donde) hay mucha mezcla de géneros y definitivamente las referencias son bien locas. Es una película que es loca, (tal vez) un poco difícil para el público también, pero las referencias eran bien variadas, por ejemplo (desde) “Dawn of the Dead” hasta “Parasite” y queríamos que tuviera eso mismo, como un pastiche, desde elementos de comedia como también drama y suspenso.

Como director, ¿cuál fue para ti la parte más restante de la filmación?

—Pues mira, fue una grabación bastante difícil porque habiendo escogido este escenario del “shopping mall” teníamos que grabarlo todo en la noche, que era cuando nos prestaban los centros comerciales, y fue pedirle mucho al elenco y al equipo de producción el trabajar solamente de noche. Pero en cierta forma se refleja en la película ya que ese mismo cansancio y ese mismo encierro que los personajes se supone que sientan como parte de la historia en realidad lo estábamos sintiendo nosotros. Llegábamos al set todos cansados para grabar encerrados en la oscuridad porque también el director de fotografía Sonnel Velázquez utilizó la oscuridad para iluminar la película. Así que fue bastante pesado, pero a la misma vez nos divertimos haciéndolo.”

PUBLICIDAD

Mariana, tu personaje es uno que sin duda atraviesa muchísimo a través de la película, específicamente en lo que corresponde a un suceso importante relacionado a su hija. Para ti, que eres madre, ¿como este hecho informó tu proceso al interpretar este personaje?

—Bueno, yo había hecho (el papel) de madre anteriormente, pero no era mamá (en la vida real) todavía y, claro, uno como actriz usa la imaginación y la técnica y la tabla. Pero hay una cosa instintiva de violencia, de estar dispuesta a todo, algo que desde que yo tuve a mi hijo Ignacio entiendo mejor. Y para mí fue bien bonito como actriz el de momento sentarme y percatarme de esa evolución. De cómo las cosas que te pasan en la vida pueden informar a los personajes. Además, trabajar con Izzy y lo que estaba diciendo Joel de trabajar “overnight”, estábamos en la oscuridad todo el tiempo y una vez entrábamos al “set” no se prendían las luces en doce horas, no había un espacio que tuviese luz. Entonces hicimos un núcleo bien cercano y eso lo hizo mucho más fácil. Además de que fue superdivertido porque, ¿cuándo más voy a poder ser el facsímil razonable puertorriqueño de (el personaje) “The Bride” en “‘Kill Bill”? O sea, los dedos cruzados, pero a lo mejor esta es la última vez, (así que) me voy a zumbar con todo.”

Izzy, ¿para ti, cuál fue la parte más retante de filmar esta película?

—Bueno, la parte más fuerte pienso que fue cuando vi mi “papá” al final de la película. No quiero decir mucho para evitar “spoilers”, pero pienso que tú sabes lo que quiero decir.

Cuando los reté a los tres a describir esta película con una sola palabra Joel Pérez Irizarry dijo: “paranoia”; Izzy Ortega contestó: “suspenso”; y Mariana Monclova: “rock and roll”.

“Colapso” ya está disponible en las salas de cines de la Isla.