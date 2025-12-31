El cine dominicano, al igual que el puertorriqueño, ha progresado muchísimo a través de los años. Hemos visto como estos proyectos, especialmente en el caso de las comedias, han evolucionado de sólo enfocarse en ser irreverentes a explorar narrativas con más niveles emocionales y complicados. Esto lo podemos ver ejemplificado en la nueva comedia “Medias hermanas”, protagonizada por Nashla Bogaert y Ramcelis De Jesús, con quienes pude hablar acerca de sus experiencias filmando esta cinta.

Hablemos acerca de la industria del cine en República Dominicana, porque ahora mismo están rompiendo. Tanto en República Dominicana cómo Puerto Rico estos proyectos están saliendo brutales y quiero preguntarles, ¿cómo se sienten al ser parte de esa historia cinematográfica de su país?

PUBLICIDAD

Nashla Bogaert: “Bueno, la industria de nuestro país afortunadamente ha crecido muchísimo en los últimos años, ya sea por el incentivo que tenemos como país para poder realizar nuestras películas y ese apoyo cultural que hay. De todas formas hay siempre una intención de hacer cine desde hace muchos años, o sea, que casi el cine viene siendo un lenguaje para expresión de los artistas que es muy propio de nosotros allá. Y estoy muy feliz, porque a través del cine uno puede romper barreras, derribar fronteras y que la gente sepa y pueda sentir o saborear un poquito quienes somos y cómo pensamos.”

La película “Medias hermanas” tiene una premisa supercómica. Se trata acerca de estas dos chicas que se enteran que son medias hermanas en el momento más extraño posible para enterarse, en el funeral de su padre, y de momento ocurren estos problemas con la herencia y este choque de personalidades Fuertes. ¿Cómo fue para ustedes el interpretar estos personajes?

Ramcelis De Jesús: “Mira, en el caso mío, ‘Yoli’ se parece mucho a Ramcelis, no te lo voy a negar. Ella es un poquito más estridente por así decirlo, pero nos parecemos mucho y para mí fue... no te voy a decir fácil, pero me gustó porque de alguna manera pude impregnarle mi esencia y eso ayudó a que hiciera el personaje como más mío, como más creíble para que la gente se lo disfrutara.”

Nashla Bogaert: “Mi personaje no se parece a mí. Pero mira algo, cuando comencé mi carrera de actriz, los personajes eran muy similares a mi esencia personal, que es algo que le está pasando a Ramcelis ahora. Y eso tiene un valor, tiene un valor porque la gente busca tu organicidad, tu naturalidad reflejada en pantalla grande. Eso está genial. Pero en el caso mío, que ya llevo unos 25 años de carrera, necesito que los personajes se distancien de mí. Sobre todo porque necesito presentar una propuesta diferente y crecer cómo intérprete. Por eso este personaje me atrajo tanto, porque aunque tiene cosas obviamente de mi naturaleza, no deja de ser un reto encontrar un gesto diferente, una forma diferente de caminar, como conducirse, ni siquiera sólo físicamente, sino internamente; cómo procesa sus dolores, cómo procesa sus pensamientos. Entonces sí, o sea, como que siento que los dos ejercicios han sido muy enriquecedores para las dos.”

PUBLICIDAD

Mencionaste que en algunas cosas si se parece a ti, ¿en qué tal vez?

Nashla Bogaert: “Ella (‘Victoria’) es una mujer calculadora, pero su torpeza emocional no permite que eso funcione de verdad. Entonces ella cree que tiene todo controlado cuando definitivamente no lo es, no está. Entonces quizás yo le sembre un poco de mi planificación cómo persona. O sea, yo soy una persona superplanificada, pero a ella le puse el desastre, le metí el desastre de cuando no funciona.”

¿En que se parece tu personaje a ti, Ramcelis?

Ramcelis De Jesús: “ ‘Yoli’ es muy estridente, muy fuego candela y yo soy muy fuego candela chispa. Pero también es muy trabajadora y siento que tenemos como ese tipo de cosa y no tartamudea en decir las cosas. Es superdirecta, pero también como familiar. Y siento que pude como que darle ese plus al personaje.”

Ese set me imagino que estuvo brutal. De nada más leer esta premisa y ver el “trailer” y obviamente la naturaleza de la película… ¿Cómo estuvo ese set?

Ramcelis De Jesús: “El set aperísimo (increíble). Nos tocó grabar en Herrera, que es un barrio de allá de nuestro país. Aperisimo. A Nashla le tocó grabar…”

Nashla Bogaert: “Yo también fui, fuimos a Herrera, el sector, pero también hicimos casi la mitad de la película en la casa de la playa. Que la casa de la playa es un personaje en la película. Bueno, para no revelar muchísimo, pero igual eso es importante que la gente lo sepa. Son dos hermanas que se enteran en el funeral que tienen una media hermana. De repente ambas tienen que lidiar con la herencia, se tienen que dividir los bienes, una quiere vender, la otra no. Ahí se arma ese conflicto. Entonces la casa de la playa viene siendo cómo un protagonista.”

PUBLICIDAD

Esta película no es solo cómica, sino también tiene ese mensaje de amor entre hermanas y el poder llegar a un acuerdo sin importar las diferencias de esas personalidades tan fuerte que de momento se pueden encontrar. ¿Qué esperan que las audiencias se lleven con el mensaje de esta película?

Ramcelis De Jesús: “Realmente en lo personal yo quiero que se lleven, primero lo primero: que se disfruten la película. Nosotros grabándola nos lo disfrutamos, nos lo vacilamos y entiendo que eso se ve reflejado en el resultado y es lo que entiendo que ha ayudado que la película tenga hasta ahora muy buenos números y un éxito real. Pero también que de alguna manera deje un mensaje de que la familia es familia, no solamente como hermanos, sino que deben de buscarse independiente de los problemas que tengan en el momento. Hay que solucionarlos porque al final la sangre pesa. Entonces invita de alguna forma a que aunque hayan personas dentro de la familia que tienen personalidades muy distintas a la tuya, alguien tiene que ceder y deben de ceder como para poder compartir como familia.”

La película se estrenó el 4 de diciembre allá en República Dominicana, ¿qué reacciones han recibido de ese público?

Nashla Bogaert: “¡Loco, un fenómeno! De verdad. Nosotras estábamos muy ilusionadas y ansiosas positivamente porque sabíamos que teníamos en las manos una película que iba a conectar, porque lo sentimos en el set, lo sentimos en el proceso de creación de personajes, lo sentíamos en la mesa de trabajo con el director... lo sabíamos. Pero tú sabes que hay un sustito de que tú no sabes como va a reaccionar el público cien por ciento bueno. El primer día fue un fenómeno. Fuimos la película número uno en selección del público y así ha pasado todo ese fin de semana. Y nosotros esperamos que eso vaya a suceder aquí, que la gente la atrape y la reciba aquí a partir del 1ro de enero, que es buen día para ir a verla.”

“Medias hermanas”, en la opinión de este humilde crítico, es una comedia tanto graciosa como conmovedora. A pesar de que su trama es una típica y reutilizada en la industria, Nashla Bogaert y Ramcelis De Jesús la elevan con un alto nivel de carisma, dulzura y energía.

Tan pronto la cinta arranca apenas puede contener la fuerte tormenta que es el talento combinado de estas dos actrices. Ambas hacen un excelente trabajo en balancear la comedia y los momentos dramáticos de la historia. Esto y más haceno que esta sea una excelente experiencia en el cine que deben disfrutar.