Las películas de acción al estilo de la vieja escuela están de moda nuevamente. Aquellas que nos presentan un héroe experimentado que está atrapado en una mala racha y solo necesita una nueva oportunidad para probar que aún puede dar lo mejor de sí.

En esta ocasión, la historia de “Beast”, que llega este jueves a los cines del País, sigue a la leyenda de las artes marciales mixtas profesionales “Patton James”, quien luego de un error cometido en la cima de su carrera ahora es un pescador humilde. Cuando su hermano se mete en problemas, “Patton” debe regresar a la jaula y probarle a su familia y a sí mismo que la bestia dentro de él aún está viva.

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Me senté a hablar con Daniel MacPherson (“Foundation”), protagonista de esta cinta dirigida por Tyler Atkins (“Ocean Boy”) y coescrita por la leyenda de Hollywood, Russell Crowe (“Gladiator”, “Les Miserables”). MacPhearson me contó acerca de lo que le costó interpretar este papel.

Daniel, déjame decirte que luego de ver esta cinta me di a la tarea de investigarte un poco y me sorprendí muchísimo al enterarme de que no tienes experiencia previa en las artes marciales mixtas, porque siento que tu interpretación de este personaje es muy auténtica en su veracidad y actitud. ¿Cuán retador fue el proceso de preparación y entrenamiento para interpretar un personaje como este?

“¡Ah, hombre, muchas gracias! Uno de los mejores cumplidos que recibí luego que comenzamos a proyectar la cinta en los Estados Unidos fue de alguien quien se giró hacia uno de los productores y le dijo: ‘¿Cómo conseguiste a un luchador y le enseñaste a actuar?’. Lo cual fue genial porque en realidad es todo lo opuesto. Yo nunca había peleado en mi vida y nunca me habían enseñado. Si cuando en ocasiones me ponían frente a una cámara pretendía pelear o hacía coreografía de escenas de acción, pero en cuanto a verdadera habilidad de combate técnico no tenía ninguna. Así que desde el comienzo, allá en el 2022, cuando recibí este libreto por primera vez y luego de finalizar la filmación de otra película con Russell (Crowe), (...) comencé a entrenar de inmediato. Fui directo a un entrenador de boxeo, uno de jiu-jitsu, luego comencé con muay thai y luego a juntar cada una de ellas para hacer lo que es el deporte de MMA, el cual es completamente único por sí mismo. Pero hombre, construí este personaje desde cero, su fisicalidad, el cuerpo, el movimiento y el peso de un luchador de toda la vida y trabaje más duro de lo que jamás lo había hecho antes en un proyecto. Me puso a prueba y me desafío más que cualquier otra cosa y ahora que lo estamos compartiendo con todos ustedes, el resultado que estamos viendo es tremendamente satisfactorio.”

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Russell Crow es "Sammy", entrenador del personaje que interpreta MacPherson. ( Suministrada (Lionsgate) )

Durante ese proceso de conocer a este personaje y al deporte, ¿qué fue lo mas que te desafío en términos de movimientos o tal vez incluso en tu estado mental durante el entrenamiento?

“Bueno, como todo el mundo sabe y tú probablemente lo sabes también, cuando uno comienza a hacer artes marciales, cuanto más aprendes más te das cuenta de lo mucho que no sabes y de que es un viaje infinito de descubrimiento. Por eso es que las personas dedican sus vidas a estas increíbles artes marciales. Así que no tuve ese privilegio. Yo tenía que aprender lo más que pudiera durante un corto tiempo y luego verme lo más técnicamente competente que pudiera. Mi experiencia deportiva es el triatlón, lo cual (requiere) correr mucho, mucho ciclismo y nadar mucho también, lo que significaba que mis caderas solo se movían en una sola dirección. Así que cuando querían que comenzara a dar patadas, en el muay thai, en jui-juitsu o los agarres y lucha cuerpo a cuerpo tuve que enseñarle y reentrenar mis caderas a moverse. Necesitas tener lo que llaman ‘caderas aceitosas’ para ser un buen boxeador y yo tenía caderas de papel de lija. Así que tuve que hacer este entrenamiento para cambiar mi cuerpo, pero también evitando lesionarme ya que tenía que llegar al punto de partida en una pieza. Así que hubo mucha fisioterapia y toda mi experiencia deportiva realmente ayudó a prepararme para esto. Luego está la energía de los luchadores, sabes, entrené a través del mundo con luchadores de artes marciales profesionales quienes tienen un peso y una energía diferente en la manera en la que se sostienen. Así que pude estar en su órbita, (pero) son bien diferentes a la manera en la que yo me sostengo. Yo soy un ‘libro abierto’, bastante transparente e improviso sobre la marcha, pero estos hombres y mujeres tienen una seriedad acerca de lo que hacen, así que tuve que conectar con eso. Por otro lado, luego de que todo eso estuvo en su sitio tenía que llegar al ‘set’ y actuar junto a Russell Crowe. Así que por muy exigente que fuera la parte física, la parte interpretativa tampoco fue nada más fácil.”

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De hecho, eso me lleva a mi próxima pregunta, porque tu personaje tiene una relación complicada con su entrenador, interpretado por Russell Crowe. ¿que tal fue trabajar con este actor y en algún momento tuviste que contenerte de citarle su famosa línea: “¿Acaso no están entretenidos?”?

“Sabes, él tiene una trayectoria enorme en el cine y te cuenta estas historias de haber estado en el ‘set’ con Ridley Scott (’Alien’), o cuando estuvo en ‘Master and Commander’ o ‘Cinderella Man’. Así que él te va dando estas joyitas de oro de vez en cuando acerca de su carrera y sus experiencias, lo cual siempre son encantadoras. Pero caminar dentro de un ‘set’ para estar frente a uno de los más grandes de todos los tiempos, con un libreto que él ha coescrito, del cual está muy apasionado y en una película australiana que él está impulsando, provee una presión significativa. Sin duda alguna, he tenido que trabajar más duro que nunca para dar algo a la altura que requiere este personaje y para protagonizar esta cinta. Él me ayudó y fue mi mentor antes del rodaje. Fuimos juntos a Tailandia y hablamos acerca de algunas de las responsabilidades que requiere el ser el primero en el ‘call sheet’, lo que toma el marcar el tono para todo el rodaje y cómo lograr conseguir que el personaje principal sea accesible y que tenga corazón, lo cual es importante cuando le estás pidiendo a la audiencia que vayan en un viaje de principio a fin contigo. Así que fue muy generoso en lo que corresponde a eso, pero luego tienes que llegar al ‘set’ y pararte cara a cara con un actor de peso completo como lo es Russell Crowe, que es un reto por sí mismo.”

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“Beast” es un filme sólido que conecta con golpe efectivo tanto en sus partes emotivas como de acción, pero el cual se hubiese beneficiado de un lanzamiento directo a streaming. No hay nada nuevo en esta historia, pero satisface el apetito si estás buscando una cinta ligeramente cruda e inspiradora.

MacPherson hace el mejor trabajo entre todo el elenco, transmitiendo ese espíritu “badass” que podemos encontrar en personajes masculinos de películas de acción de los 80 y 90, mientras que Russell Crowe se tira para atrás y deja que su propia personalidad haga su trabajo por él.

“Beast” ya está disponible en las salas de cine.