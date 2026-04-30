Muchos dicen que el tiempo puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo, dependiendo de tus circunstancias y 20 años, sin duda alguna, son suficientes para marcar una diferencia.

Allá en el 2006, las redes sociales y aparatos móviles apenas hacían su incursión en nuestra sociedad, economía, política, industrias y ambiente laboral. Sin embargo, para muchos en estos tiempos, estas herramientas son parte fundamental de nuestras vidas, cambiando constante y drásticamente cómo vemos y funcionamos en el mundo.

Así que la secuela de una cinta como “The Devil Wears Prada”, que enfoca y examina la industria de la moda y aquellos que la cubren, tenía mucho a lo que enfrentarse narrativamente. ¿Habrán logrado saber cómo navegar estos temas?

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En “The Devil Wears Prada 2” nos reencontramos con “Andy Sachs” (Anne Hathaway), ahora una periodista profesional quien tras una serie de eventos desafortunados regresa a trabajar en la revista Runway, la cual ha perdido su relevancia en la sociedad y se encuentra en peligro de extinción. “Andy” tendrá que formar equipo con la formidable “Miranda Priestly” (Meryl Streep) para intentar salvar lo que queda de esta publicación y regresarla a su gloria pasada.

La cinta regresa con todo el encanto, glamour y extravagancia que estableció allá en el 2006. Fue emocionante volver a ver a sus carismáticos personajes siendo quienes son prácticamente justo donde los dejamos la última vez que los vimos, pero curiosamente este es uno de los primeros retos que enfrenta la historia. Por una parte, se podría argumentar el famoso proverbio que dice que “mientras más cambian las cosas, más se quedan iguales”, pues a pesar de cambios superficiales, turbulentos y/o avances tecnológicos, los comportamientos y luchas de poder son una constante en nuestro mundo. Sin embargo, conociendo la inteligencia e ingenio de “Miranda Priestly” en la primera cinta sorprende mucho que en ésta se presente como alguien a quien el tiempo le ha pasado por encima sin ella darse cuenta, perdiendo el pulso de la industria en la actualidad.

De igual forma, parece extraño y lamentable que a estas alturas de su carrera, el personaje se viera indefensa emocionalmente ante los caprichos del dueño de Runway luego de tantos años, desesperada incluso por la aprobación de una posible promoción. ¿Acaso la primera cinta no explora la importancia de tomar control de tu vida e ir en busca de lo que quieres?

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Esto ocurre igualmente con los demás personajes. Cuando nos reencontramos con “Andy” conocemos que por los últimos 20 años viajó por el mundo y se convirtió en una premiada reportera en Nueva York. Pero al regresar a Runway, el personaje retrocede en fuerza y seguridad retomando aquel comportamiento ingenuo de cuando la conocimos, permitiéndose sufrir insultos y ataques de su jefa sin levantar un dedo en defensa propia.

Por otro lado se nos revela que “Nigel”, interpretado nuevamente por Stanley Tucci, tampoco alzó su voz en este tiempo para pedir de “Miranda” lo que cree merecer. En un mundo que hoy día predica la necesidad de un buen ambiente laboral y los beneficios de la salud mental, veremos cómo las audiencias reaccionan a estos elementos.

“The Devil Wears Prada 2” señala efectivamente varios de los retos más grandes que enfrentan la industria del periodismo y de la moda: el desinterés de las audiencias a causa de las redes sociales y los efectos de la intervención de magnates multimillonarios en la operaciones corporativas. En un momento, incluso, el filme argumenta con precisión que todo esto ocasiona un reempaque estructural que está tornando a compañías, industrias y/o servicios en una sombra de lo que solían ser. Irónicamente, me parece trágico que esta secuela sirva precisamente como ejemplo de este argumento, ya que en su mayoría es un refrito narrativo de la película original con tal vez alguna que otra adición divertida y graciosa.

Si en algo brilla “The Devil Wears Prada 2” es en las actuaciones de su elenco, que viene igual de fuerte que en la anterior. Streep, Hathaway y Tucci son simplemente un encanto en sus roles y tocan tu corazón incluso en los momentos más inesperados. Emily Blunt regresa como “Emily” y es un deleite verla de regreso en uno de los roles que la puso en el mapa en Hollywood. Kenneth Branagh (“Hamlet”), Justin Theroux (“The Mosquito Coast”), Lucy Liu (“Charlies Angels”) y Patrick Brammall se unen al elenco en roles que cualquiera pudo haber hecho sin que nadie hubiese notado la diferencia.

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El director de la cinta original, David Frankel, regresa para tomar el mando de este proyecto y hace un trabajo bastante sólido. Logra capturar la esencia visual de la primera parte, pero añadiendo efectivos elementos modernos que la mantienen fresca y vibrante.

“The Devil Wears Prada 2” merece tu visita al cine, tanto si eres fanático de la cinta original como si eres de los que está buscando algo divertido para este fin de semana. Solo debes bajar tus expectativas si estás buscando algo nuevo.

Disponible ya en cines.