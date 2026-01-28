Las películas de acción y comedia han cambiado a través de los años, para bien o para mal, desde que los estudios de producción se han enfocado y sobreconfiado en el uso de efectos visuales complicados y escenas de acción basadas en explosiones exageradas sin mucha creatividad.

Pero el miércoles llegó al servicio de “streaming” Prime Video un filme que toma inspiración de esas cintas clásicas que disfrutamos en los años 80 y 90 —como “Lethal Weapon”, “48 Hours”, entre otras— para traer este género a la modernidad, pero conservando su esencia original.

El director puertorriqueño Ángel Manuel Soto (“Blue Beetle”) tuvo a su cargo la realización de la nueva cinta de acción “The Wrecking Crew” y con él hablé sobre la producción protagonizada por Jason Momoa y Dave Bautista, y un elenco que incluye a Morena Baccarin (“Greenland”, “Dead Pool”), Jacob Batalon (“Spider-Man”), Frankie Adams (“The Expanse”) y Temuera Morrison (“The Book of Boba Fett”), entre otros.

Esta probablemente es la película de acción y comedia más hermosa visualmente que he visto. Hay unas tomas de Hawai que simplemente te dejan con la boca abierta. Y esto no es solamente evidencia de tu gran talento como director, sino de la hermosura de ese estado. Cuéntame acerca de tu experiencia filmando allí.

—Pues, mano, estuvo brutal. Obviamente el clima, aunque está lejos es bien (parecido a) Puerto Rico. Y hasta culturalmente, hasta cierto punto, la calidad de los hawaianos me recordaba tanto el estar en casa que eso fue lo que me ayudó a no sentirme tan lejos. Igual en Nueva Zelanda con los māori y los samoans. Pero lo lindo de todo eso, y que bueno que mencionas lo de la fotografía, es que yo siempre había querido trabajar con Matt Flannery, el director de fotografía. Soy fan de su trabajo en “The Raid”, “The Raid 2”, “Gangs of London”, porque esas películas son hermosas. Si tú ves “The Raid”, es hermosa por más violenta que sea. Y yo quería traer eso. Porque obviamente el filmar en una luz tropical, que una luz mucho más fuerte, es más agresiva, y pues hay que saber manejar eso y más cuando hay acción. Así que poder confiar en Matt Flannery fue un sueño hecho realidad.

Bueno, y aparte de estas tomas preciosas, las escenas de acción de “The Wrecking Crew” son bien impresionantes e inmersivas, tanto así que en ocasiones se parecen a las de un videojuego. También tenemos una increíble escena de acción de combate en carros, una secuencia muy elaborada en un puente y hasta una pelea en un pasillo, que es un tipo de secuencia muy popular hoy en día. De éstas, ¿cuál fue la más retante de filmar y cuál fue tu favorita?

—La más retante de filmar fue la secuencia de la autopista. Esa fue la más retante. Fue el primer “storyboard” que trabajé y fue el último “VFX” que “dropee” (entregó). Esa secuencia estuvo cambiando constantemente y no fue que le encontramos el flow en edición junto a Mike McCusker que es mi editor. Pero creo que la escena de acción que más me gusta son dos: la primera es la del pasillo, que es un homenaje a “Old Boy”, es un “shameless homage”. Sin importar lo que la gente diga, quería rendirle homenaje a esa gran secuencia de cine. Y la otra que me gustó mucho, que creo que es por el elemento de catarsis que provoca que los personajes sean vulnerables, es la pelea entre los dos hermanos. Creo que los “fans” de estos actores quieren verlos hartarse a puños en algún momento y el hecho de que esa secuencia tuviese un bagaje emocional tan fuerte la hace más memorable.

Y hablando sobre estos dos hermanos protagonizados por Dave Bautista y Jason Momoa, increíbles actores que tienen una química tanto cómica como conmovedora en esta película, ¿cómo fue trabajar con ellos y el resto del elenco icónico que se une a ellos?

—Son dos titanes. Y así mismo tienen la fuerza de gravedad de dos planetas. Ellos siempre habían querido ser hermanos en una película y una que tuviera comedia. En la vida real ambos son versiones bien parecidas de los personajes que están interpretando, pero también dentro de esos personajes hay una calidad humana que está abierta a la emoción. Hay changuería dentro de ellos también. Así que para mí era algo de ver cómo podía traer todas esas facetas de ellos y tener orgullo de dirigirlos en una escena en la que exploraran diferentes emociones que no se les da la oportunidad de explorar en otras películas, porque ellos son “superhéroes”, son de acción, y los “machos no lloran”... así que quería crear ese momento emocional entre ellos y ellos estuvieron más que dispuestos en hacerlo.

Sé que no me puedes decir mucho al respecto de esto, pero sabemos que vas a estar dirigiendo una adaptación del videojuego “Just Cause”. ¿Cómo va el progreso de este proyecto?

—Pues mira, yo creo que ahora mismo estamos esperando ciertos papeleos en Universal (Pictures). Pero demás está decir que las conversaciones se siguen teniendo, sigo hablando mano a mano con los productores y con el escritor, y el interés de hacer la película en Puerto Rico todavía sigue en pie. Todo depende de que los incentivos económicos estén a la altura de las necesidades de la producción, pero la intención de hacerla en Puerto Rico, de traer una inyección económica a Puerto Rico y de usar a nuestro talento local, sigue siendo una de mis grandes prioridades.

“The Wrecking Crew” prueba ser una experiencia divertida, emotiva y emocionante que realmente merecería ser vista en la pantalla grande, pero las audiencias ya tienen la oportunidad de verla desde hoy miércoles en la comodidad de sus hogares en Prime Video.