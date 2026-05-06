En esta época, los “remakes” atraviesan un difícil camino a la hora de convencer a las audiencias de su superioridad sobre la cinta, serie y/o franquicia original que intentan mejorar, elevar o simplemente reinterpretar. Muchos de estos proyectos no lo logran por múltiples razones, pero en su mayoría fallan principalmente por no capturar la esencia única de los personajes y el mundo que los rodea.

En el caso de la más reciente adaptación cinematográfica del videojuego “Mortal Kombat”, que estrenó en el 2021 durante tiempos de pandemia, ésta no logró satisfacer las demandas de sus fanáticos al proveer una historia sobreacelerada y unas actuaciones irregulares. Sin embargo, su recepción probó ser suficiente para ameritar una secuela, la cual estrena esta semana en cines.

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¿Acaso tendrá lo necesario para sobrevivir la batalla en la taquilla?

En “Mortal Kombat 2” nos reencontramos con nuestros campeones favoritos, quienes ahora serán acompañados por “Johnny Cage”, un actor que se encuentra en el peor momento de su carrera cuando es seleccionado para luchar en un torneo sobrenatural que definirá la supervivencia de la Tierra y otros reinos.

Esta fue una de esas películas a las que entré con cero expectativas, porque soy superfanático del videojuego y tampoco me encantó la entrega del 2021. Éstas, sin embargo demostraron ser las mejores circunstancias para verla pues salí encantado de la sala de cine.

“Mortal Kombat 2” nos regala la manera ideal y correcta de comenzar la temporada de verano en la pantalla grande: con un festín de escenas de acción increíbles, efectos especiales y comedia hilarante.

Las batallas en esta cinta no decepcionan. Comienzan desde el principio; cada una de ellas está compuestas por coreografías que replican a la perfección la naturaleza del videojuego y te dejarán con la boca abierta y al borde de tu asiento. Una de ellas en particular, que involucra dos de los personajes más importantes de la franquicia, carga incluso con un peso emocional que fue excelentemente desarrollado dentro del emocionante enfrentamiento, al final logrando recibir aplausos de parte de la audiencia en la proyección a la que asistí.

Seguido a esto, el segundo mejor elemento de “Mortal Kombat 2”, sorprendentemente, son sus actuaciones. Todo el elenco hace un excelente trabajo en esta cinta, comprometiéndose a sus roles no importando lo caricaturescos o absurdos que puedan ser. Karl Urban (“The Boys”, “The Lord of the Rings”) se destaca como “Johnny Cage”, proveyendo una interpretacion tanto divertida como emotiva. Adeline Rudolph (“The Chilling Adventures of Sabrina”) se integra al elenco con un sólido trabajo como “Kitana”, aunque le hace falta la experiencia necesaria para emplear el carácter y presencia que ameritaba este personaje. Junto a ellos de igual forma se une CJ Bloomfield (“Furiosa: A Mad Max Saga”) como “Baraka”, quien aún bajo tanto maquillaje interpreta varios de los mejores momentos cómicos de la cinta.

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Otro personaje que tiene excelentes escenas cómicas es Josh Lawson (“St. Denis Medical”), quien regresa como el sarcástico y violento “Kano”, con todo y una nueva arma incluida. Jessica McNamee y Mehcad Brooks regresan igualmente como “Sonya Blade” y “Jax” para regalarnos unas sólidas escenas de acción. Pero es Ludi Lin (“Power Rangers”) quien retorna mejor que nunca para darnos un interpretación asombrosa y que reta a cualquier héroe de Marvel como “Liu Kang”.

“Mortal Kombat 2” es una aventura acelerada que le da un comienzo explosivo a las películas de verano en el cine. Si aún no has ido a ver nada de lo que ha estrenado recientemente no te pierdas ésta. Disponible el jueves en las salas de cine.