Este pasado mes de julio estrenó en la pantalla grande “Superman”, la primera cinta del nuevo universo cinematográfico de DC Cómics, liderado ahora por el escritor y director James Gunn. Este proyecto, a pesar de no haber cumplido con la recaudación esperada en la taquilla internacional, fue muy bien recibido tanto por críticos como por fanáticos, muchos de ellos alabándolo como la interpretación más fidedigna del personaje hasta el momento. Esto, sin duda, ha servido como el comienzo ideal para esta nueva era dentro de la reconocida franquicia de superhéroes.

Ahora, para el próximo “capítulo” de este universo, los fanáticos tornan sus miradas hacia la plataforma HBO Max, donde llega la segunda temporada de la serie “Peacemaker”. Crear un balance saludable entre proyectos de cine y “streaming” ha sido algo que incluso Marvel Studios no ha logrado dominar, así que Gunn, quien de igual forma es creador, escritor y productor ejecutivo de esta serie, tiene otra oportunidad para demostrar que sabe lo que hace con su recién otorgado liderazgo. ¿Será esto cierto?

En esta nueva temporada nos reencontramos con “Peacemaker”, interpretado por el actor y luchador de la WWE John Cena, quien aún luego de salvar al mundo de una amenaza alienígena siente que su vida no podría estar en peores condiciones; no es aceptado por sus colegas héroes, la mujer que ama no tiene tiempo para él y aún lo atormenta el trauma de su pasado. Así que, cuando este antihéroe descubre accidentalmente que un portal interdimensional dentro de su habitación lo puede llevar a un mundo paralelo en el cual se siente admirado e incluso amado, tendrá que decidir entre luchar por su vida imperfecta o escapar dentro de una a la que no pertenece.

Luego de ver los primeros cinco capítulos tengo que decir que esta temporada es excelente. James Gunn escogió el personaje e historia más extraña para explorar el concepto del multiverse, pero indiscutiblemente funciona. Mientras veía los episodios me di cuenta de que Gunn le da un giro intere sante a la narrativa usual de aquella persona que no sabe apreciar lo que tiene de frente hasta que de alguna manera u otra vive una versión peor de su vida. En esta serie, “Peacemaker” no podría estar atravesando una peor vida y de repente es presentado con una versión que le da todo lo que desea en bandeja de oro, lo que es algo tentador. Encuentro que es una astuta y divertida metáfora, muy bien escrita, para aquellos momentos en donde en nuestras propias vidas se nos presentan esos “caminos fáciles” que la mayoría de las veces resultan engañosos.

Las escenas de acción de esta temporada son bastante entretenidas de igual forma. Hay una en particular en una barra que involucra a “Emilia Harcourt”, interpretada por Jennifer Holland, que es mi favorita. La coreografía de la pelea acompañada por unos movimientos de cámaras que te adentran en la acción fueron impresionantes.

Dicho esto, por supuesto tengo que hablar del graciosísimo elenco que regresa en estos nuevos episodios y de aquellos que se unen. Danielle Brooks como “Leota”, Freddie Stroma como “Adrian”, Steve Agee como “Economos” están de vuelta y mejores que nunca junto a Jennifer Holland y John Cena, como ya mencioné. Holland y Cena en particular nos regalan unas actuaciones bastante conmovedoras en esta continuación de su historia mientras que el resto del elenco traen las risas necesarias. A estos se unen Frank Grillo como “Rick Flag Sr.”, Sol Rodríguez como “Sasha Bordeaux”, Michael Rooker como “Red St. Wild”, quienes hacen un buen trabajo en sus papeles, aunque se quedan cortos al lado de la hilarante interpretación de Tim Meadows como “Langston Fleury”, un nuevo agente de la organización A.R.G.U.S. Meadows, hasta el momento, tiene mi voto como el mejor personaje de esta temporada ya que trae un tono de comedia sarcástica que va muy a la par con el libreto de James Gunn.

“Peacemaker” logra ser una digna continuación del universo cinematográfico de DC Cómics y una que vale experimentar tan pronto el primer episodio de esta segunda temporada llegue hoy jueves a las 9:00 p.m. a HBO Max.