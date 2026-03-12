Esta semana, dos leyendas de Hollywood, Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, regresan a las plataformas de “streaming”, en una serie de suspenso que te mantendrá al borde de tu asiento.

“Scarpetta” sigue a la patóloga forense “Kay Scarpetta”, interpretada por Kidman, quien busca desenmascarar a un asesino en serie y probar que uno de sus casos de hace 28 años no llevará su carrera a la ruina.

Junto a Kidman y Curtis trabajan la ganadora del Oscar Ariana Debose (“West Side Story”) y Bobby Cannavale (“Ant-Man”), con quienes tuve la oportunidad de hablar acerca de una de las tramas que explora esta temporada de la serie.

Esta pregunta surge en relación al personaje de Ariana, “Lucy”, quien desarrolla una relación complicada con la tecnología de inteligencia artificial y lucha con la pérdida de un familiar cercano. Me interesa saber su perspectiva sobre la evolución de la inteligencia artificial y particularmente si creen que podría convertirse en una herramienta saludable para lidiar con la pérdida de un ser querido o acaso podría provocar que las personas no logren superar esa situación.

Ariana: “Bueno, diré esto. Para mí, cuando recibí la llamada acerca de esta oportunidad este fue el elemento que me pareció irresistible: tener la oportunidad de dramatizar el uso de esta tecnología como un mecanismo de afrontamiento. Y mi esperanza es reflejar a los espectadores esta experiencia. Cualquier persona que haya sufrido una pérdida sabe que es como una ola; viene en oleadas. Y hay muchas herramientas que puedes encontrar que te ayudan a procesar esas emociones. Así que me pareció como una pregunta válida de plantear a la audiencia. Mi creencia personal es que no, esta herramienta no es aceptable para sobrellevar el duelo. (...). Para mi el corazón de lo que es realmente el viaje de ‘Lucy’ es intentar encontrar el camino de vuelta a la conexión. La tecnología IA es genial para muchísimas cosas, sin embargo nunca será una herramienta para generar conexión humana, en mi opinión. Así que dejo que sean los espectadores quienes lleguen a sus propias conclusiones, pero el ejercicio de dar vida a este trabajo fue altamente incómodo e inquietante en ciertos momentos.

¿Qué tal tú, Bobby? ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Bobby: “No te voy a mentir, lo he estado utilizando mucho en mi teléfono recientemente para obtener respuestas acerca de cosas.”

Ariana (a Bobby): “¿En serio?”

Bobby: “Sí, es que sabes, tengo un niño de ocho años y otro de diez que hacen mil preguntas por minuto y trato de contestarlas todas con mi propia memoria y en otros momentos tengo que preguntarle (a la IA): ‘¿Quién interpretó al tipo de la nave espacial y al perro y todo eso?’. Tengo que hacerlo. Pero fuera de eso estaría de acuerdo con Ariana en que no hay un reemplazo para la conexión humana. Ambos trabajamos en el teatro y eso es un medio artístico en el que no imagino a la inteligencia artificial entrometiendose. Estoy agradecido por eso, de que las personas aún deseen ir al teatro y tener una experiencia comunal con los actores en la tarima y llegar a sentir esa conexión tan visceral. No estoy seguro de que la IA pueda replicar eso. Estoy seguro que puede hacer muchísimas cosas, va a hacer muchas cosas grandiosas, pero en cuanto a meterse en nuestro mundo, en lo que hacemos aquí, espero que se mantenga alejada.”

Ariana: “Sí, yo realmente creo en controles y contrapesos. Creo que eso es importante. Estoy segura de que hay muchos buenos usos para la inteligencia artificial en cuanto a productividad y cosas como esas. Pero cuando se trata de medios artísticos que se nutren de la conexión humana, ya sea escribir libretos u otras cosas, porque sé que puedes meterte a ChatGPT y preguntarle: ‘¿Puedes proponerme una idea y escribir un libreto para lo siguiente?’, y puede hacer eso por ti. Pero sigue siendo la experiencia humana la que le dará vida a eso y utilizar esas palabras con ese tejido conectivo que simplemente no puedes encontrar en una computadora.”

Bobby (a Ariana): “¿Así que no harás una película con Tilly Norwood? (Refiriéndose a una “actriz” generada con inteligencia artificial creada por la compañía Particle6/Xicoia.)”

Ariana: “No. Señorita Tilly, no somos amigas. Te aprecio hasta cierto punto, pero quédese en su carril. Yo me quedaré en el mío, te prometo eso.”

La primera temporada completa de esta serie está disponible desde el 11 de marzo en la plataforma de “streaming” Prime.