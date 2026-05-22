No es un secreto que Sony Pictures no ha tenido mucha suerte en la taquilla cuando se trata de sus películas “live-action” relacionadas a “Spider-Man”, fuera de su colaboración con Marvel Studios.

De hecho, la compañía tuvo que poner un alto a los proyectos en desarrollo dentro de este universo que no incluían al superhéroe arácnido luego de que “Kraven the Hunter”, su última propuesta estrenada en el 2024, generara tan solo $62 millones mundialmente con un presupuesto estimado de $110 millones. Por el momento, Sony solo depende del rendimiento de sus cintas de “Spider-Man” protagonizadas por Tom Holland y los filmes animados dentro del “Spider-Verse”, los cuales por sí solos han mantenido el control de este estudio sobre el personaje.

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Sin embargo, esta semana estrena otro proyecto que podría probar ser otro destello de esperanza para el estudio y su relación con el Hombre Araña.

“Spider-Noir” sigue a “Ben Reily”, un detective privado en una versión alterna de Nueva York durante los años 30 del siglo pasado que, sin desearlo, se ve involucrado en una conspiración relacionada a unos villanos con superpoderes y un líder de la mafia, mientras lucha con la indecisión de si regresa como su alter-ego “The Spider” para combatir el crimen.

Las audiencias generales conocieron a “Ben Riley” como su versión animada en la cinta “Spider-Man: Into the Spider-Verse” allá en el 2018 cuando Nicolas Cage (“Face-Off”, “Longlegs”) prestó su voz para interpretar el personaje. Ahora, Cage regresa para llevar esta variante del Hombre Araña al mundo real en lo que es el primer papel protagónico para “streaming” del actor.

Esta serie, sin duda, se toma muchos riesgos al ser principalmente una pieza de época diseñada para verse en blanco y negro; simplemente, no podria ser más efectiva.

“Spider-Noir” mezcla lo mejor de “Spider-Man” con lo mejor del cine de los 1930, uniendo las temáticas del género de los superhéroes con un homenaje a filmes clásicos que es hermoso experimentar. El proyecto también trae muchísima diversión con escenas cómicas y carismáticas que capturan muy bien la esencia original de su personaje principal, pero adaptándola al tiempo y estilo en el que se concentra la historia. De igual forma, hay varias sorpresas para los fanáticos del personaje principal que nadie se debe perder.

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Lo único “negativo” que podría decir acerca de esta serie es que sentí que tardó un poco en ponerse realmente buena. Entiendo que no es hasta su cuarto episodio que el suspenso y la intriga adquieren volumen, haciendo que te inviertas mucho más en la trama. Por otro lado, la acción podría estar mejor, considerando que estamos siguiendo a una versión más adulta de este héroe quien incluso tiene experiencia de combate militar, lo cual asumiría que le daría una ventaja en batalla que realmente no vemos en pantalla.

Todo el elenco hace un excelente trabajo en este proyecto. Lamorne Morris (“New Girl”) hace una interpretación muy carismática como “Robbie Robertson”, un reportero que escribe para el periodico “Daily Bugle”. Morris me recordó incluso a un joven Eddie Murphy en este papel. Karen Rodriguez (“The Hunting Wives”) nos regala una dulce actuación como “Janet”, la secretaria “badass” de “Ben Reilly”. Li Jun Li (“Sinners”) hace uno de los mejores trabajos en la serie como “Cat Hardy”, proveyendo tanto intriga como una sensualidad que la hace parecer una verdadera estrella del cine clásico. Jack Huston, Andrew Lewis Caldwell y Abraham Popoola se lucen como varios de los villanos de la serie, en especial Caldwell con una sobreactuación agradable y en perfectas cantidades. Pero, claro está, ninguno de estos le roba el show al señor Nicolas Cage, quien es indiscutiblemente un espectáculo como “Ben Reily”, trayendo su clásica actuación caricaturesca pero con tonalidades muy emotivas a esta versión de “Spider-Man”.

Los dejo con la recomendación, que realmente es una súplica, de que vean esta serie en su formato de blanco y negro ya que es la manera en la que esta destinada a ser vista. Tendrán la opción de verla a color, pero por favor resistan la tentación.

Disponible en Prime Video desde el 27 de mayo.