Luego de siete años desde su última película y poco después de su breve temporada exitosa en la plataforma de “streaming” Disney+, esta semana regresamos al mundo de “Star Wars” con un nuevo proyecto para la pantalla grande.

“The Mandalorian”, la serie ‘live-action’ más vista dentro de este universo, cautivó tanto a sus fanáticos como a las audiencias generales durante sus primeras dos temporadas, reviviendo el amor por “Star Wars” en general. Algunos achacan esto a la popularidad del adorable personaje “Grogu”, la criatura infantil de la misma especie que el icónico “Yoda”; otros señalan que el éxito se debió tan sólo al tiempo de pandemia.

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Sea como sea, esta semana Disney y Lucasfilms probarán si estos personajes son lo suficientemente fuertes como para cargar con una franquicia que se ve en peligro de ajustes drásticos e inminentes.

“The Mandalorian and Grogu” nos reencuentra con este dúo de padre e hijo quienes se adentran en una nueva aventura cuando en nombre de la Nueva República van en busca de un exgeneral del caído Imperio Galáctico, lo que ocasiona que sin desearlo se involucren en una complicada disputa familiar que implica al hijo de “Jabba the Hutt”, “Rotta”.

El filme comienza explosivamente -en el sentido más literal- con una secuencia de acción introductoria que es posiblemente una de las mejores dentro de este universo cinemático en mucho tiempo. La misma resalta lo mejor de los dos personajes principales, utilizando sus habilidades de la mejor forma. La emoción y la nostalgia son palpables desde esos primeros minutos. Por eso es una pena cuando al bajar revoluciones nos damos cuenta de que la historia es tan solo más de lo mismo que hemos visto de estos personajes anteriormente.

Uno de los principales problemas de “The Mandalorian and Grogu” es su estructura episódica. Durante su progreso es frustrante y distraídamente obvio cómo esta cinta es básicamente una secuencia de cuatro episodios. Y no culparía a nadie si pensara que esto suena como una buena idea, pero el problema es que con una cinta no tienes la ventaja del tiempo que tendría una serie para explorar altas y bajas en el desarrollo de los personajes.

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Cuando se trata de una cinta de acción y aventura, en especial dentro de este mundo, lo ideal es presionar el acelerador hasta que sea necesario. Así que, en momentos durante “The Mandalorian and Grogu” no pude evitar aburrirme y desesperarme por los desvíos innecesarios de su historia, la cual de por sí no es tan impresionante.

Esto lleva a otro problema: la falta de tensión y miedo por el peligro que atraviesan “Mando” y “Grogu”. En ningún momento durante la película sentí que las vidas de estos personajes corrían un riesgo mortal verdadero y que tal vez por esto había que contar esta historia. Más bien, siempre pareció como otra aventura de estos personajes, lo cual me pareció decepcionante.

Las escenas de acción son excelentes. Los efectos especiales y las coreografías de batallas hacen que éstas sean emocionantes e inmersivas. Sin embargo, frustrantemente, ninguna sobrepasó la batalla contra el “Mudhorn” durante el segundo episodio de la primera temporada de la serie. Aún recuerdo la emocionante experiencia de ver esa batalla por primera vez y nada en “The Mandalorian and Grogu” me hizo sentir así.

El elenco hace un buen trabajo, pero nada fuera de lo normal. Pedro Pascal (“The Last of Us”, “Fantastic Four: First Steps”) regresa para mayormente darle voz a “Din Djarin”, con una sola escena en la que podemos ver su rostro, algo que continúa siendo un reto para este personaje. “Grogu”, quien regresa para interpretarse a sí mismo, hace un excelente y adorable trabajo, e incluso tiene un periodo en la cinta para brillar por cuenta propia y lo aprovecha al máximo. A ellos se une Sigourney Weaver (“Alien”, “Avatar”), quien interpreta a la “Coronel Ward” en lo que es mayormente un papel para recolectar un cheque y agregar un nombre reconocido al proyecto ya que no se le da mucho que hacer.

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Jeremy Allen White (“The Bear”) también se une para darle voz a “Rotta the Hutt”, una interpretación extrañamente emotiva, pero la cual mayormente se pierde detrás de alteraciones de voz para el personaje.

John Favreau (“The Lion King”, “Iron Man”) está al mando de este proyecto como directory coescritor y definitivamente entrega un trabajo visualmente sólido. Pero temo decir que sabiendo lo que Favreau ha producido en el pasado, siento que se la jugó a lo seguro, recostándose en fórmulas narrativas y cinematográficas que no le favorecen como director.

Si estás buscando algo nuevo y refrescante de parte del universo de “Star Wars”, tal vez “The Mandalorian and Grogu” no es para ti. Pero si no te molesta una experiencia ligeramente divertida y nostálgica, no esperes más.

Disponible ya en cines.