En más de una ocasión hemos visto como actores y actrices sólidamente establecidos en Hollywood de repente deciden hacer un cambio drástico en su dirección como artistas con el propósito de darle una “nueva vida” a sus carreras.

Ya sea porque desean ser reconocidos con premiaciones o simplemente salir de la “caja” en la que la industria los ha puesto, estos actores usualmente se retiran del ojo público durante un tiempo razonable para luego regresar reinventados y listos para su nueva etapa.

Esto lo hemos visto recientemente con actores como Brendan Fraser, quien se llevó el Oscar por su actuación en la cinta “The Whale” luego de estar casi diez años retirado. También lo vimos con Demi Moore, quien revitalizó su carrera al protagonizar la cinta de horror corporal “The Substance”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esta transición se hace mucho más retante cuando el artista aún está en altos niveles de popularidad ya que las audiencias lo/la reconocen por sus trabajos recientes y se les dificulta verlos en otra luz. Este es el caso de Dwayne Johnson en “The Smashing Machine”. Pero, ¿afectará esto sus posibilidades de evolucionar como actor?

En esta nueva cinta basada en una historia real, Johnson interpreta a Mark Kerr, un luchador de artes marciales mixtas que enfrenta una fuerte adicción a sustancias controladas y a la adrenalina que ocasiona el ganar combates en el ring. Cuando Kerr pierde su primera batalla, su vida personal se descontrola y esto lo empuja a lo que será su lucha más difícil hasta el momento.

“The Smashing Machine” fue una experiencia muy diferente a lo que esperaba. Esta cinta escrita y dirigida por Benny Safdie no es el típico drama biográfico al que estamos acostumbrados. La historia explora un periodo específico en la vida de Mike Kerr y nos adentra a los aspectos más psicológicos y emocionales de su deporte.

Realmente admiré la manera en la que Safdie presenta visual y narrativamente las artes marciales mixtas, un deporte que tal vez muchos juzgamos considerando sólo su superficie cruda, pero a través de varias escenas en donde Johnson como Kerr explica apasionadamente el gran esfuerzo -tanto físico como mental- que conlleva este tipo de combate podemos ver cómo él entendía las complejidades internas de esto y debido a esto respetaba en gran manera a cualquier contrincante que estuviese dispuesto a meterse al cuadrilátero con él, algo que se convirtió en una de mis partes favoritas del filme.

PUBLICIDAD

Visualmente, “The Smashing Machine” está muy bien dirigida y tiene una cinematografía interesante y apropiada para el tiempo en el que se desarrolla la historia. Esta producción de varias maneras parece el resultado que obtendríamos si fusionamos las cintas “The Iron Claw” y “Uncut Gems”, curiosamente ambas producciones de A24 y siendo Benny Safdie uno de los directores de la última.

Ahora bien, lo que todo el mundo desea saber es si los rumores de posibles nominaciones y premiaciones para Dwayne Johnson por este papel son justificados. Y la respuesta es sí y no. Considero que sin duda alguna Johnson hace su mejor interpretación dramática hasta el día de hoy encarnando a Mark Kerr, con quien el actor tiene mucho en común por su experiencia en el mundo del combate físico.

En ciertos momentos la actuación de Johnson inspira, conmueve y hasta quebranta durante escenas intensas que comparte con su coestrella Emily Blunt, quien interpreta a su pareja “Dawn Staples”. Dicho esto, en su mayoría esto fue un rol sin mucho riesgo para el actor ya que está bastante alineado a su propia personalidad y experiencia profesional, así que sólo impresiona en dos o tres instantes durante la cinta. No me sorprendería ni estaría en contra de que Johnson se llevara al menos una nominación como Mejor Actor en la próxima edición de los Oscar, pero más que eso sería un tanto exagerado.

De igual forma, Emily Blunt hace muy buen trabajo siendo esencialmente la contrincante del personaje de Johnson fuera del ring. Aún así, su interpretación no es nada que no hayamos visto anteriormente de parte de esta actriz talentosa.

“The Smashing Machine” es un paso hacia adelante para todos aquellos involucrados en el proyecto, pero en especial para Dwayne Johnson, quien demuestra que tiene mucho más que dar en su carrera como actor y se beneficiará en gran manera cuando encuentre aquel rol transformador que se merece.

“The Smashing Machine” está disponible ya en cines.