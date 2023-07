Heaven in Hell

Olga y Maks tienen 15 años de diferencia ;lla es una mujer exitosa con un puesto estable, madre de una mujer adulta joven, él es un joven guapo dedicado a disfrutar la vida. El destino los elige para encontrarse, pero también pone a prueba su relación.

Género: Drama / Romance

Elenco: Magdalena Boczarska / Simone Susinna

Estreno: Ya en Fine Arts

Missing: The Lucie Blackman Case

Sigue la turbulenta y compleja investigación sobre el asesinato de la turista británica Lucie Blackman.

Género: Documental

Estreno: Ya en Netflix

The Lady of Silence: The Mataviejitas Murders

Entre 1998 y 2005, una ola de asesinatos contra mujeres mayores azotó la Ciudad de México, lo que desencadenó la búsqueda y captura del sospechoso más improbable.

Género: Documental

Estreno: Ya en Netflix

Paradise

Después de que su esposa se ve obligada a renunciar a 40 años de su vida como pago de una deuda de seguro, un hombre busca desesperadamente la manera de recuperarlos.

Género: Suspenso

Elenco: Numan Acar / Iris Berben / Aleyna Cara

Estreno: Ya en Netflix

Happiness for Beginners

Helen se inscribe en un curso de supervivencia en la naturaleza un año después de divorciarse. Descubre a través de esta experiencia que a veces hay que perderse para encontrarse a sí mismo.

Género: Comedia / Drama

Elenco: Elli Kemper / Luke Grimes / Nico Santos

Estreno: Ya en Netflix

A Perfect Story (1ra Temporada)

Cuando Margot huye de su propia boda se siente a la deriva. Poco sabe ella que David y su encantador caos puede ayudarle a encontrar su camino.

Género: Drama / Romance

Elenco: Ingrid García / Anna Castillo / Álvaro Mel

Estreno: Mañana en Netflix

Pretty Freekin Scary

Frankie Ripp parecía tener una vida perfecta, hasta que muere. Se le permite regresar a casa, pero solo acompañado de sus guardianes del inframundo, mientras debe adaptarse a su nuevo estado en la escuela secundaria.

Género: Comedia

Elenco: Eliana Sua / Yonas Kibreab / Kyan Samuels

Estreno: Ya en Disney+