Después de cuatro años, Bob Odenkirk regresa como el esposo, padre y asesino adicto al trabajo “Hutch Mansell” en “Nobody 2”.

En esta secuela de la película de acción y suspenso dirigida por Timo Tjahjanto y escrita por Derek Kolstad y Aaron Rabin, el protagonista continúa pagando su deuda asesinando criminales, pero decide salir de vacaciones con su familia. Sin embargo, escoge el lugar menos tranquilo y seguro para descansar.

Además de Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Michael Ironside, Colin Salmon, Billy MacLellan, Gage Munroe, Paisley Cadorath y Christopher Lloyd repiten sus papeles de la primera película. A ellos se suman actores como Colin Hanks, John Ortiz, Mckenna Grace y Sharon Stone.

En el filme, cuatro años después de enfrentarse accidentalmente a la mafia rusa, “Hutch” sigue debiéndoles $30 millones y está pagando su deuda con una interminable serie de asesinatos a criminales internacionales. Aunque disfruta la adrenalina de su trabajo, él y su esposa Becca se sienten agotados y distantes. Por ello, deciden llevar a sus hijos a una breve escapada al parque acuático Wild Bill’s Majestic Midway, el único lugar donde “Hutch” y su hermano “Harry” fueron de vacaciones cuando niños.

Acompañados por el padre de “Hutch”, la familia llega al pequeño pueblo turístico de Plummerville, listos para disfrutar del sol y la diversión. Pero cuando un pequeño altercado con unos matones del pueblo los pone en la mira de un corrupto operador del parque y su turbio sheriff, “Hutch” se convierte en el objetivo de la jefa criminal más desquiciada y sanguinaria que él (o cualquiera) haya enfrentado.

“Nobody 2” estrena el jueves en las salas de cine de Puerto Rico.