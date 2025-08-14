Estrenos: El “don nadie” se va de vacaciones
Bob Odenkirk regresa como el padre de familia con un oscuro pasado en “Nobody 2″.
Después de cuatro años, Bob Odenkirk regresa como el esposo, padre y asesino adicto al trabajo “Hutch Mansell” en “Nobody 2”.
En esta secuela de la película de acción y suspenso dirigida por Timo Tjahjanto y escrita por Derek Kolstad y Aaron Rabin, el protagonista continúa pagando su deuda asesinando criminales, pero decide salir de vacaciones con su familia. Sin embargo, escoge el lugar menos tranquilo y seguro para descansar.
Además de Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Michael Ironside, Colin Salmon, Billy MacLellan, Gage Munroe, Paisley Cadorath y Christopher Lloyd repiten sus papeles de la primera película. A ellos se suman actores como Colin Hanks, John Ortiz, Mckenna Grace y Sharon Stone.
En el filme, cuatro años después de enfrentarse accidentalmente a la mafia rusa, “Hutch” sigue debiéndoles $30 millones y está pagando su deuda con una interminable serie de asesinatos a criminales internacionales. Aunque disfruta la adrenalina de su trabajo, él y su esposa Becca se sienten agotados y distantes. Por ello, deciden llevar a sus hijos a una breve escapada al parque acuático Wild Bill’s Majestic Midway, el único lugar donde “Hutch” y su hermano “Harry” fueron de vacaciones cuando niños.
Acompañados por el padre de “Hutch”, la familia llega al pequeño pueblo turístico de Plummerville, listos para disfrutar del sol y la diversión. Pero cuando un pequeño altercado con unos matones del pueblo los pone en la mira de un corrupto operador del parque y su turbio sheriff, “Hutch” se convierte en el objetivo de la jefa criminal más desquiciada y sanguinaria que él (o cualquiera) haya enfrentado.
“Nobody 2” estrena el jueves en las salas de cine de Puerto Rico.