La animación es uno de los géneros narrativos más interesantes en la industria cinematográfica y televisiva actualmente.

Durante los años del 2000 al 2010, los proyectos de animación tridimensional, en especial los producidos por Disney, gobernaron la pantalla grande. Cada cinta que tanto Walt Disney Animation como su división Pixar estrenaban en aquel periodo era un éxito casi seguro en taquilla.

Pero en estos tiempos, con la llegada del “streaming” y proyectos de otras compañías que se atreven o pueden ser más arriesgados, la “Casa del Ratón” se ha visto en aprietos dentro del género del que cuyo progreso ha sido mayormente responsable por los avances de sus compañías. Cintas como “The Wild Robot” de Dreamworks Animation, “Flow” de Janus Films y, más recientemente, “KPop Demon Hunters” de Sony-Netflix, son evidencia del interés que tanto las audiencias jóvenes como adultas tienen en proyectos animados que experimenten y sean atrevidos.

El último éxito de taquilla con reconocimiento en premiaciones de Pixar fue en 2024 con “Inside Out 2”, a la cual le favoreció su excelente exploración temática de la salud mental e impresionantes secuencias visuales. Sin embargo, su más reciente filme, “Elio”, falló en impresionar a las audiencias y resultó un fracaso para el estudio.

Ahora, Pixar regresa con “Hoppers”, cuya trama sigue a “Mable”, una amante de los animales y de la naturaleza que tendrá que utilizar una tecnología poco probada para convertirse en un castor y ayudar a un grupo de animales a regresar a su hogar luego de que lo abandonaran misteriosamente.

Admito que no tenía altas expectativas con esta cinta. Siento que de las recientes propuestas de Disney es una de las que ha pasado por debajo del radar, así que imaginen mi sorpresa cuando descubrí un filme de extraordinaria calidad.

“Hoppers” es particularmente una de las películas más graciosas de Pixar. El libreto es superingenioso y, como es de costumbre para este estudio, trabaja en distintos niveles narrativos que tanto niños como audiencias maduras pueden apreciar. De hecho, una de mis partes favoritas de la cinta es la dinámica que se explora entre “Mable”, el personaje principal, y el alcalde del pueblo, “Jerry Generazzo”, interpretado por John Hamm (“Mad Men”). Es la primera vez que veo que un proyecto animado desarrolle un conflicto ambiental y político moderno y lo hace de una forma en la que todas las edades puedan entender.

Pixar, de igual forma, nos toca el corazón nuevamente con esta entrega a través de la relación entre “Mable” y su abuela, punto con el que la historia maneja efectivamente el tema del legado, esto es, cuán importante es apreciar y proteger aquello que las pasadas generaciones ponen en nuestras manos y que sabemos que es beneficioso para la sociedad.

“Hoppers” carece de la grandeza audiovisual de las últimas películas de Pixar, “Inside Out 2” y “Elio”, las cuales nos ofrecieron secuencias animadas espectaculares. Sin escenas emocionantes y elaboradas que el ojo pueda disfrutar diría que sólo hay una durante el final de su tercer acto que está bien hecha, aunque no es nada del otro mundo.

A pesar de esto, su animación es muy buena y se ve más real que nunca, específicamente en lo que corresponde a la naturaleza y el pelaje de los animales. En términos generales, la cinta utiliza el estilo que ya es familiar en Pixar, evitando tomar riesgos visuales.

De otro lado, tuve la oportunidad de ver la versión doblada al español y debo decir que no decepciona. Usualmente, a estas películas familiares les cuesta adaptar su libreto para las audiencias latinoamericanas, pero en esta ocasión hacen un excelente trabajo, trayendo referencias, comentarios y chistes con nuestro lenguaje que los hispanohablantes podrán disfrutar.

“Hoppers” es una aventura muy divertida, apta para todas las familias y propone un mensaje muy importante y relevante a estos tiempos. Sin embargo, dudo de su éxito en taquilla luego de su primera semana en cines. Sospecho que a Disney le hubiese convenido lanzar este proyecto directamente en su plataforma de “streaming” Disney+, en donde tal vez será mejor apreciada.

Disponible ya en las salas de cine de Puerto Rico.