Un exconcursante del programa American Idol enfrenta graves cargos criminales en el estado de Ohio, tras ser acusado del asesinato de su esposa, un caso que ha conmocionado a la comunidad de Tipp City.

Caleb Flynn, de 39 años, quien participó en la duodécima temporada del popular concurso de canto y anteriormente se desempeñó como pastor musical, fue arrestado el jueves por la noche en el marco de la investigación por la muerte de su esposa, Ashley Flynn, de 37 años.

El cuerpo de la víctima fue hallado alrededor de las 2:30 a.m. del lunes, luego de que agentes policiales acudieran a la vivienda familiar tras recibir una llamada que alertaba sobre un presunto robo en curso.

PUBLICIDAD

Registros de despacho obtenidos por la televisora local WHIO-TV captaron el momento en que los oficiales fueron enviados al domicilio.

El reporte inicial de emergencia decía que “alguien ingresó a la vivienda del reportante. Se desconoce si la persona aún permanece en el interior. La puerta del garaje está abierta”.

El jefe de policía de Tipp City, Greg Adkins, confirmó que Ashley Flynn fue declarada muerta en el lugar. Indicó además que en la residencia se encontraron señales de entrada forzada y que la mujer recibió dos impactos de bala.

Tres días después del hallazgo, y coincidiendo con el anuncio de un servicio conmemorativo en su honor, Caleb Flynn fue detenido.

Las autoridades señalaron que Flynn enfrenta un cargo de asesinato, dos cargos de agresión grave y dos por manipulación de pruebas. Asimismo, el Buró Federal de Investigaciones, Federal Bureau of Investigation, se sumó a las diligencias, dado que el departamento local no suele atender homicidios de esta magnitud.

“El caso continúa en curso. La familia y la comunidad merecen una investigación exhaustiva, profesional y sensible ante un asunto tan delicado”, declaró el jefe Adkins, quien añadió que las pruebas recabadas permitieron establecer causa probable para acusar al sospechoso. No obstante, evitó ofrecer mayores detalles debido a que el proceso sigue abierto.

Ashley Flynn era entrenadora de voleibol en la escuela secundaria Tippecanoe Middle School y trabajaba como maestra suplente en el distrito escolar local. En un comunicado difundido en Facebook, el distrito destacó su “hermosa sonrisa, calidez y amabilidad”, así como el impacto positivo que dejó en estudiantes y colegas.

PUBLICIDAD

Durante su paso por American Idol, Caleb Flynn habló públicamente sobre el profundo amor que sentía por su esposa.

En una entrevista transmitida durante el programa, expresó: “Amo profundamente al Señor. Amo a mi esposa más que a nada. Es muy, muy hermosa… la amo”. Incluso comparó su apariencia con la de la cantante Carrie Underwood, ganadora del concurso en una edición anterior.

De acuerdo con su perfil profesional, Flynn trabajaba en la empresa familiar Richard D. Smith & Sons Inc., dedicada a la fabricación de asientos para espacios religiosos y pisos comerciales, además de haber formado parte del equipo pastoral del Christian Life Center.

Mientras el proceso judicial avanza, la comunidad de Tipp City permanece consternada ante un caso que ha transformado una historia pública de fe y devoción familiar en una investigación por homicidio.