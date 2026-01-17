El regreso de Sin senos sí hay paraíso ya comienza a generar expectativa entre los seguidores de la exitosa franquicia, y uno de los primeros en celebrarlo públicamente ha sido Fabián Ríos.

El actor colombiano compartió en redes sociales imágenes desde las grabaciones del nuevo capítulo de la historia, donde también presumió su excelente estado físico.

Ríos vuelve a dar vida a Albeiro, un personaje emblemático en su carrera que interpretó por primera vez en 2008 en Sin senos no hay paraíso. El actor se mostró entusiasmado por retomar este rol, que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional.

PUBLICIDAD

Durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, el actor aclaró cómo se desarrollará la continuidad de la historia. Según explicó, la nueva temporada no tomará en cuenta los hechos narrados en El final del paraíso.

“El final del paraíso no se va a contar para seguir la continuidad de esta nueva temporada. Se va a contar con la anterior, que fue Sin senos sí hay paraíso, y se retoma con los personajes que estaban en esa temporada. Los de El final del paraíso no cuentan”, detalló.

El anuncio ha despertado reacciones entre los fanáticos de la saga, quienes esperan conocer cómo se desarrollará esta nueva etapa de una de las producciones más populares de la televisión latinoamericana.