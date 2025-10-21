La comunidad artística y cultural de Puerto Rico lamenta el fallecimiento del cineasta y educador José Artemio Torres, ocurrido hoy. Torres fue director ejecutivo del Festival de Cine Internacional de Puerto Rico y formó parte de la Junta Directiva del centro cultural Casa Aboy.

Tenía 75 años.

Reconocido también como programador de festivales y crítico de cine, su partida ha generado pesar entre colegas, amigos y familiares, quienes destacan su invaluable legado en el desarrollo del cine nacional.

Diversas figuras del ámbito cultural y político han expresado sus condolencias, entre ellas la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez.

“Egresado de la escuela Dr. Pila y figura pionera en la promoción del séptimo arte en el país, deja un legado que trasciende generaciones. Su dedicación a la enseñanza, la producción audiovisual y la creación de espacios para el cine marcaron profundamente la historia cultural de nuestra Isla”, expresó Sifre Rodríguez en un mensaje publicado en la cuenta de Facebook de la ciudad de Ponce.