Londres. Len Goodman, un juez de muchos años en “Dancing with the Stars” y “Strictly Come Dancing” que ayudó a revivir el interés por los bailes de salón en ambos lados del Atlántico, murió, dijo su agente el lunes. 78.

El agente Jackie Gill dijo que Goodman “falleció en paz”. Le habían diagnosticado cáncer de huesos.

Goodman, exbailarín de salón profesional y campeón británico, fue juez principal de “Strictly Come Dancing” durante 12 años desde su lanzamiento en la BBC en 2004. La competencia de baile, que une a celebridades con parejas de baile profesionales, fue un éxito sorpresa y se ha convertido en uno de los programas más populares de la cadena.

Las concisas observaciones de Goodman, pronunciadas con acento cockney, lo ganaron el cariño de los espectadores. “Flotaste por ese piso como mantequilla en un bollo”, comentó después de un foxtrot. Elogió a una pareja que bailaba salsa como “como dos salchichas chisporroteantes en una parrillada”.

Goodman fue juez principal en la versión estadounidense del programa, “Dancing With the Stars” de ABC, durante 15 años hasta su jubilación en noviembre. Durante varios años, juzgó los espectáculos británicos y estadounidenses simultáneamente cada otoño, cruzando el Atlántico semanalmente.

La locutora británica Esther Rantzen dijo que Goodman estaba “asombrado y encantado” por su fama tardía.

“Una de las razones por las que tuvo tanto éxito en los Estados Unidos es que era esencialmente británico”, dijo. “Era firme pero justo, divertido pero un caballero y espero que la nación adopte su afirmación favorita de ‘Píquenme nueces’. ‘”

Goodman también presentó programas de radio de la BBC e hizo documentales de televisión, incluido un programa de 2012 sobre el hundimiento del Titanic. Cuando era joven, Goodman había trabajado como soldador en un astillero para la empresa que construyó el barco condenado.

El director general de la BBC, Tim Davie, dijo que Goodman era “un artista maravilloso y cálido que era adorado por millones. Apelaba a todas las edades y se sentía como un miembro de la familia de todos. Len estaba en el corazón mismo del éxito de Strictly. El público y sus muchos amigos y familiares lo extrañarán mucho”.

Goodman también recibió el premio Carl Alan en reconocimiento a sus destacadas contribuciones a la danza y fue propietario de la escuela de danza Goodman Academy en el sur de Inglaterra.