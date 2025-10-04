La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento del actor Gustavo Cosaín, reconocido por su amplia trayectoria en la televisión mexicana, especialmente en exitosas telenovelas producidas por Televisa.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la ANDI expresó su pesar por la pérdida del intérprete:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Gustavo Cosaín. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias.”

Según reportes preliminares, Cosaín falleció el jueves 2 de octubre, aunque la noticia fue dada a conocer públicamente un día después. El actor luchaba contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada en 2021 y que, según se indica, fue la causa de su deceso.

Durante los últimos años, el actor se había alejado de los reflectores debido a su estado de salud. A través de redes sociales, compartió imágenes de su tratamiento y pidió apoyo económico para cubrir los gastos médicos, señalando que llevaba cuatro años sin trabajar en el medio artístico.

Gustavo Cosaín se consolidó como uno de los rostros frecuentes en la pantalla chica durante las décadas de los 80, 90 y 2000. Participó en producciones como “Simplemente María”, “La culpa”, “El abuelo y yo” y “Ni contigo ni sin ti”, ganándose el reconocimiento del público y el respeto de sus colegas.