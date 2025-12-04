Esta semana, el cine puertorriqueño volvió a hacer historia en la industria de las artes visuales.

Se trata del anuncio de la nominación de la película “Esta Isla”, dirigida por Cristian Carretero y Lorraine Jones, al premio John Cassavetes en la cuadragésima primera edición de los Film Independent Spirit Awards. El anuncio se hizo anoche.

Este premio honra proyectos producidos con una inversión de menos de un millón de dólares. La cinta boricua compite en la categoría contra filmes como “The Baltimorons”, “Boys Go to Jupiter”, “Eephus” y “Familiar Touch”.

Sin embargo, este es tan sólo uno de los logros más recientes del largometraje. También tuvo su estreno y ganó tres premios en la edición del 2025 del Tribeca Film Festival en las categorías de Mejor Fotografía en la competencia de U.S. Narrative, Mejor Nuevo Director de Narrativa y recibió una Mención Especial de Jurado por mejor largometraje narrativo estadounidense.

Recientemente, el proyecto tuvo su estreno en la Isla durante la más reciente edición el Puerto Rico Film Festival celebrado en Mayagüez, en donde de igual forma ganó los premios de Mejor Largometraje Nacional y Mejor Dirección de Fotografía.

“Esta Isla” también ha sido seleccionada para competir en la categoría de Competencia de Ópera Prima en la cuadragésima sexta edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba, el cual se celebra hasta el 14 de diciembre.

Cada año, los Film Independent Spirit Awards honran a los mejores talentos del mundo del cine y la televisión independiente. Esta nueva edición de los premios se podrá disfrutar el 15 de febrero a las 6:00 p.m. (hora de Puerto Rico) en vivo a través de los canales de YouTube de Film Independent y IMDb.