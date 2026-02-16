Este próximo 9 de mayo se celebrará la próxima edición de los Premios Platino Xcaret, los cuales celebran la industria audiovisual iberoamericana y tendrán lugar en el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret, en la Riviera Maya.

La última celebración de estos premios alcanzó un impacto récord con presencia en 22 cadenas de televisión. Este impulso continúa en 2026, cuando los Premios Platino amplían su reconocimiento al talento iberoamericano incorporando 12 nuevas categorías técnicas y artísticas, para un total de 36 galardones.

Marcando el primer paso hacia la gala, se han revelado las preselecciones de la 13ra. edición. En total, 258 producciones han sido preseleccionadas y competirán por un lugar entre los finalistas en las distintas categorías de cine y series.

Y en ese escenario, Puerto Rico cuenta con 35 preselecciones, comenzando con la competencia a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, categoría a la cual aspiran ser nominadas “@amor” de Annabelle Mullen Pacheco, “Parto” de Vivian Bruckman y “Un día de Mayo” de Juan Esteban Suárez.

Las preselecciones a Mejor Dirección entre los boricuas quedan repartidas entre Juan Esteban Suárez (“Un día de Mayo”) y Vivian Bruckman (“Parto”).

Para el galardón cinematográfico a Mejor Interpretación Femenina están preseleccionadas las actrices Isel Rodríguez (“Parto”) y Marisé Álvarez (“@amor”), mientras que en el de Mejor Interpretación Masculina figura Paolo José Schoene (“Un día de Mayo”).

Cristina Soler (“Parto”) y Mariangelie Vélez (“El quinceañero de mi abuela”) aparecen en la preselección a Mejor Interpretación Femenina de Reparto, mientras que para su equivalente masculino encontramos a Iván Camilo (“Un día de Mayo”) y René Monclova (“Parto”).

Amelia del Mar Hernández, Annabelle Mullen y Marietere Vélez (“@amor”) y Lucienne Hernández (“Parto”) son las precandidatas al Premio a Mejor Guión. En la categoría Mejor Música Original se postulan Eduardo Reyes Nápoles (“Un día de Mayo”) y Jose David Pérez, Antonio Caraballo y Luis Amed Irizarry (“Parto”).

En la categoría de Mejor Película Documental resultan preseleccionados “Dico: Retrato de un patriota puertorriqueño” y “Golpe de agua”.

“Parto” es la prenominada puertorriqueña a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción.

Como Mejor Ópera Prima, las obras preseleccionadas son “@amor” (Annabelle Mullen Pacheco) y “Parto” (Vivian Bruckman). Asimismo, “Dico: Retrato de un patriota puertorriqueño” y “Golpe de agua” se postulan en la categoría de Premio al Cine y Educación en Valores.

En las categorías técnicas están preseleccionados Migdalia Barens y Juan Fernando Morales (“Parto”) y Rafi Mercado (“Diario, mujer y café”) a Mejor Dirección de Arte; Brendaliz Negrón (“Diario, mujer y café”) y Pedro Juan López (SPC) (“Un día de Mayo”) a Mejor Dirección de Fotografía; David Moscoso (“Golpe de agua”) y Pedro Muñiz (“Parto”) a Mejor Dirección de Montaje; David Moscoso (“Golpe de agua”) y Gerardo López (“@amor”) a Mejor Dirección de Sonido; Adriana Ortiz (“@amor”) y Wilmary Ramos (“Parto”) a Mejor Diseño de Vestuario; Sofía Sifre y Evand Torres (“Parto”), y Verónica Inés Cruz y Omar Cruz (“Diario, mujer y café”) a Mejor Maquillaje y Peluquería.

Durante la gala también se concederá el Premio Platino de Honor que en otras ediciones ha recaído sobre personalidades destacadas del audiovisual iberoamericano, como han sido Eva Longoria, Cecilia Roth, Benicio del Toro, Carmen Maura, Diego Luna, Raphael, Adriana Barraza, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Antonio Banderas y Sonia Braga.

Igualmente, y como en cada edición, se entregarán también los Premios del Público a Mejor Película Iberoamericana, a Mejor Interpretación Masculina, a Mejor Interpretación Femenina, a Mejor Miniserie o Teleserie, a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie y Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.

Al anuncio de las preselecciones le seguirá, próximamente, la selección de veinte obras o profesionales por categoría de las que, finalmente, se extraerán cuatro finalistas que competirán allá en México por alzarse con el galardón en la gala de premiación.