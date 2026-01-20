La serie “Friends” sigue cautivando audiencias desde que está disponible en plataformas de “streaming”. La producción de la cadena NBC aborda temas universales a través de personajes entrañables que se han ganado a más de una generación.

Un 20 de enero, pero de 1995, se emitió uno de los capítulos considerados como esenciales: “The One with the Dozen Lasagnas”. El episodio (el número 12 de la primera temporada) es considerado uno fundamental al equilibrar perfectamente la comedia física con el desarrollo emocional de los protagonistas.

En la trama, Mónica cocina 12 lasañas vegetarianas por encargo de su tía, solo para descubrir que ella en realidad las quería con carne. Mientras tanto, Chandler y Joey compran una mesa de futbolín y Rachel descubre que Paolo la engañó.

El episodio tuvo una recepción muy positiva, siendo valorado tanto por el avance de las tramas importantes como por la introducción de elementos icónicos de la serie.

La audiencia y la crítica destacaron este capítulo por establecer pilares de la serie. Por ejemplo, la compra de la mesa de futbolín por parte de Joey y Chandler es vista como un momento fundacional de su dinámica de amistad. De otro lado, resaltan la madurez emocional que presentan Phoebe y Rachel para enfrentar la traición de Paolo, marcando un contraste positivo con los conflictos más exagerados de temporadas posteriores.

El episodio es recordado por la revelación del sexo del bebé de Ross y por ser el final definitivo de la relación de Rachel con Paolo.

Portales especializados como The A.V. Club han elogiado el episodio por su precisión psicológica al retratar la inmadurez de los personajes y cómo son forzados a enfrentar sus problemas.

De otro lado, fanáticos de la serie suelen señalar este episodio por inconsistencias con los números de los apartamentos (que vuelven a ser 4 y 5 después de haber sido 19 y 20 en el episodio anterior) y por la mención de “Kip”, el antiguo compañero de Chandler que Joey luego olvida en otras temporadas.

Un punto de discusión frecuente entre los seguidores es que se ve a Phoebe (quien es vegetariana) comiendo de las lasañas, a pesar de que Monica menciona específicamente que llevan carne.

El capítulo mantiene una valoriación de 8 en una escala de 10 segín IMDb, mientras que en Rotten Tomatoes mantiene un 93% en el Tomatómetro y 91% en el Popcórnmetro.

Dónde ver “Friends”

La serie está disponible en varias plataformas de “streaming” para las que debes tener subscripción (HBO Max, Sling, Directv, globo play, tbs, philo) y en otras a través de diferentes tarifas de pago (Fandango at Home, Apple TV y Prime).

